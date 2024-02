FBK * NUOVO COMITATO SCIENTIFICO: « A PASINELLI LA PRESIDENZA / I CONSIGLIERI, COLAO – LOCATELLI – LUNELLI – MARCEGAGLIA – PERRAZZELLI – SCIUTO »

15.40 - lunedì 5 febbraio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Nella seduta del cda di oggi, sono stati nominati ufficialmente i consiglieri. A Francesca Pasinelli (Telethon) la Presidenza. Con le nomine avvenute nella seduta odierna del Cda, diventa ufficiale la composizione del nuovo Comitato scientifico della Fondazione Bruno Kessler, già preannunciata nei giorni scorsi in occasione degli eventi dedicati alla presentazione del Piano di Mandato 2024-2027 a Trento e presso la Borsa italiana a Milano, durante i quali il presidente Ferruccio Resta ha delineato gli obiettivi concreti e misurabili che ridefiniscono la nuova missione della FBK e una nuova organizzazione per raggiungerli in maniera più efficace.

Fanno dunque parte dell’organo di indirizzo dell’attività scientifica della Fondazione: Francesca Pasinelli, consigliera delegata della Fondazione Telethon, designata Presidente; Vittorio Colao, già ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale del governo Draghi; Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità; Matteo Lunelli, amministratore delegato del Gruppo Lunelli e presidente e amministratore delegato di Ferrari Trento; Antonio Marcegaglia, Chairman & CEO Marcegaglia Steel; Alessandra Perrazzelli, vice direttrice generale della Banca d’Italia; Donatella Sciuto, rettrice del Politecnico di Milano.

“Le sfide della società, della sanità e dell’industria”, ha dichiarato il presidente della Fondazione Bruno Kessler Ferruccio Resta, “si intrecciano ai cambiamenti che investono la vita dell’individuo e il suo rapporto con la tecnologia. La Fondazione Bruno Kessler – con la qualità della sua ricerca nei settori dei microsistemi, della sensoristica, dell’intelligenza artificiale e delle discipline umanistiche e sociali – avverte profondamente la responsabilità di rispondere a queste complesse transizioni. In questo contesto, riteniamo essenziale poterci confrontare con un Comitato scientifico in grado di accompagnare al meglio le nostre scelte strategiche future, contando su profili che – oltre ad adempiere ai compiti statutari previsti – possano divenire ambasciatori dei valori e delle potenzialità di FBK”.