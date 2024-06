EURICSE – TRENTO * FINANZA COOPERATIVA: «L’EVENTO RIUNIRÀ 20 STUDIOSI INTERNAZIONALI, PER ESAMINARE SOLUZIONI E STRATEGIE (13-14/6)»

09.11 - martedì 11 giugno 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Finanza cooperativa e responsabile: sfide e prospettive per uno sviluppo sostenibile e inclusivo. Giovedì 13 e venerdì 14 giugno a Trento si terrà il Workshop dedicato alla Finanza Cooperativa e Responsabile, giunto quest’anno alla sua quindicesima edizione. Un appuntamento annuale organizzato da Euricse in collaborazione con l’Università di Trento (Dipartimento di Economia e Management) e Federcasse, con il supporto dell’Associazione Europea delle Banche Cooperative (EACB). L’evento riunirà oltre 20 studiosi internazionali per esaminare soluzioni e strategie per uno sviluppo sostenibile nel settore finanziario, con un focus sulla promozione di una finanza etica e inclusiva basata su principi di cooperazione e responsabilità sociale. Durante le due giornate i partecipanti avranno l’opportunità di approfondire le loro conoscenze, scambiare esperienze e creare reti di collaborazione per contribuire alla crescita del settore e alla promozione di una finanza etica e inclusiva.

Durante il workshop promosso da Euricse, i ricercatori si concentreranno su questioni cruciali come i cambiamenti climatici e gli strumenti finanziari, le banche cooperative e le sfide legate alla digitalizzazione e all’intelligenza artificiale, fornendo una visione completa degli obiettivi di sviluppo sostenibile e del ruolo essenziale che la finanza etica gioca nel raggiungerli. Nonostante la pandemia, la crisi climatica e altre tensioni globali, le istituzioni finanziarie orientate all’etica hanno dimostrato un notevole potenziale nel mitigare gli effetti negativi e nell’offrire opportunità di crescita.

Il seminario inizierà con gli interventi istituzionali di Silvio Goglio in rappresentanza di Euricse, seguiti da Flavio Bazzana del Dipartimento di economia e management dell’Università di Trento, Sergio Gatti di Federcasse e Nina Schindler, Amministratrice Delegata (CEO) di EACB. Le quattro sessioni tematiche si terranno nelle due giornate in lingua inglese, seguite da tavole rotonde per discutere delle evidenze emerse. Il Workshop si svolgerà alla Sala Conferenze del Dipartimento di Economia giovedì 13 giugno dalle 9.30 alle 18 e venerdì 14 dalle 8.45 alle 12.30. La partecipazione sarà possibile sia in presenza che online, previa registrazione obbligatoria.