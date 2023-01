DOLOMITI ENERGIA * RINNOVI CONTRATTUALI: « LE NOSTRE CONDIZIONI SONO IN LINEA CON IL DECRETO “MILLEPROROGHE” E CON QUANTO ESPRESSO DAL CONSIGLIO DI STATO »

18.26 - sabato 21 gennaio 2023

DOLOMITI ENERGIA SUI RINNOVI CONTRATTUALI

In merito all’aggiornamento delle condizioni economiche contrattuali a scadenza, Dolomiti Energia conferma che queste verranno applicate a partire dalla data di scadenza dei contratti stessi, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti e del diritto di recesso.

Tale indicazione è in linea con quanto precisato dall’ultimo Decreto Milleproroghe e con quanto ha espresso anche il Consiglio di Stato nella sua recente ordinanza.

I rinnovi riguardano circa 50 mila clienti con forniture gas a prezzo fisso e variabile con condizioni che rispecchiano valori e indici non più attuali e ormai fuori mercato. I prezzi applicati alle offerte scadute per circa metà dei contratti interessati sono più alti e per metà più bassi rispetto a quelli proposti con i rinnovi.

Le nuove condizioni supereranno questo divario proponendo un prezzo indicizzato maggiormente in linea con l’andamento del mercato e con quanto stabilito anche da Arera per il mercato di maggior tutela. Da una prima analisi condotta da Dolomiti Energia emerge che il totale dei conguagli sarà complessivamente a vantaggio dei clienti. Ai rinnovi gas si aggiungono circa 2 mila rinnovi che riguardano forniture energia.