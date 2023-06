FEDERAZIONE VVF VOLONTARI – TRENTINO / VIGO E POZZA DI FASSA * INCIDENTE STRADALE – PIAN DEI SCHIAVANEIS: « PULMINO FINISCE IN UN TORRENTE, SETTE I FERITI »

12.24 - venerdì 30 giugno 2023

Grave incidente questa mattina in località Pian dei schiavaneis, sulla strada che da Canazei conduce al Passo Sella, dove un pulmino poco dopo le 8:30 è uscito di strada nei pressi di un ponte, finendo ruote all’aria nel sottostante alveo del torrente. La macchina dei soccorsi si è messa in moto immediatamente, con una mobilitazione massiccia, ed ha visto intervenire il corpo di Canazei con pinze idrauliche e polisoccorso, coadiuvato da quello di Vigo di Fassa (anch’esso intervenuto con le pinze idrauliche) e da quello di Pozza di Fassa giunto con la nuova autoscala distrettuale. Le operazioni sono state coordinate da don Mario Bravin, viceispettore dell’unione di Fassa. Sul posto anche il Soccorso Alpino Alta Val di Fassa e la squadra SAF del corpo permanente. Sette i feriti, affidati alle cure dei sanitari (ambulanze ed elisoccorso). A breve inizieranno le operazioni di recupero del mezzo in collaborazione con l’autogru del corpo permanente. Ottima la sinergia messa in campo da vigili del fuoco volontari e Soccorso Alpino che nelle scorse settimane si erano addestrati assieme in occasione di un’importante manovra in Val Duron.

Federazione dei vigili del fuoco volontari del Trentino – corpo vv.f. di Vigo di Fassa – don Mario Bravin – corpo vv.f. di Pozza di Fassa