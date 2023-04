CONSERVATORIO BONPORTI – TRENTO * “BACH E I SUOI CONTEMPORANEI“: « REPERTORIO DI MUSICA BAROCCA SENZA L’USO DEGLI STRUMENTI STORICI (12-13/4) »

17.15 - sabato 8 aprile 2023

“Bach e i contemporanei”. Questo il titolo di una interessante Masterclass che si terrà nei giorni 12 e 13 aprile nell’aula magna del Bonporti. La Masterclass a cura del docente di fagotto Alberto Santi e del docente di oboe Giorgio Cassetta è indirizzata a fornire agli studenti partecipanti le appropriate informazioni per eseguire un repertorio di musica barocca senza ricorrere all’uso degli strumenti storici. Il repertorio prescelto sarà incentrato su J.S.Bach, J.D.Zelenka e G.Platti.

Sonate per oboe o fagotto e clavicembalo concertato di Bach e triosonate di Zelenka e Platti. Attraverso l’analisi dei trattati dell’epoca e delle partiture originali si cercherà di trovare il giusto compromesso per ottenere una esecuzione credibile anche con l’impiego degli strumenti moderni, rispettando lo stile, l’espressività e la retorica del tempo. L’incontro culminerà con un concerto che si terrà giovedì 13 aprile alle ore 18,30 sempre in aula magna del Conservatorio Bonporti.

*

Conservatorio Bonporti