COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ * “CHI È DI SCENA?“: « “FAMIGLIA DON CHISCIOTTE”, LA RASSEGNA TEATRALE A TRENTO – TEATRO DI VILLAZZANO (10/12 – 17.00) »

CHI E’ DI SCENA? LE PARI OPPORTUNITA’ A TEATRO. Una piccola rassegna teatrale sui temi della parità e del rispetto voluta ed organizzata dalla nostra Commissione provinciale Pari Opportunità tra donna e uomo in occasione della giornata internazionale dedicata al contrasto delle violenze sulle donne. Questa volta lo spettacolo è dedicato a bambine e bambini dai 4 anni in su. Come sempre, l’ingresso e libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Quindi mamme, papà, nonni e nonne, zie e zie, amiche e amici, portate a teatro le/i bambini a cui volete fare un piccolo regalo. E fatelo anche a voi stesse/i, perché assicuriamo divertimento anche per le persone adulte.

Ci vediamo quindi al Teatro di Villazzano – Trento, domenica 10 dicembre 2023, ore 17.00 per lo spettacolo “Famiglia Don Chisciotte” – Regia di Federico Vivaldi, testo di Carolina De La Calle Casanova, Compagnia “Elementare Teatro”.

con Maria Vittoria Barrella e Stefano Pietro Detassis

Attraverso la magia del teatro, possiamo far comprendere ai/alle giovanissimi/e che anche gli uomini possono e devono prendersi cura dei più piccoli con affetto, attenzione e abnegazione, al pari delle donne, uscendo fuori dallo stereotipo che vede solo queste ultime responsabili del lavoro di cura.

dott.a Paola M. Taufer

Presidente della Commissione provinciale Pari Opportunità tra donna e uomo

Ps: prenotazione non obbligatoria ma consigliata attraverso il link:

