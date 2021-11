PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * ROVERETO – SOTTOPASSO CICLOPEDONALE : « CONSEGNATI I LAVORI DEL PRIMO APPALTO, PRESENTI IL PRESIDENTE FUGATTI ED IL SINDACO VALDUGA »

Rovereto: al via i lavori di costruzione del sottopasso ciclopedonale nei pressi della stazione ferroviaria in piazzale Orsi.Consegnati i lavori del primo appalto, alla presenza del presidente Fugatti e del sindaco Valduga.

Questa mattina a Rovereto, alla presenza del presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio fugatti e del sindaco della città Francesco Valduga, sono stati consegnati i lavori del primo dei quattro appalti previsti per la costruzione del sottopasso ciclopedonale alla strada statale 12 dell’Abetone e del Brennero, nella zona di fronte alla stazione dei treni, in piazzale Orsi. Una volta completata, quest’opera permetterà a tutti i pedoni di raggiungere la stazione da Corso Rosmini, senza attraversare a raso la strada statale e senza utilizzare la pensilina pedonale, posata in via provvisoria dal Comune di Rovereto fino al termine dei lavori del sottopasso.

“E’ un intervento – ha sottolineato il presidente Fugatti – di grande importanza sia per Rovereto che per la viabilità complessiva della zona, che sarà resa più fluida offrendo nel contempo ai pedoni e a chi si muove in bicicletta una via di comunicazione dedicata con il centro della città. Nel suo complesso il sottopasso rappresenta un’opera pubblica attesa dalla comunità perché interessa un’area centrale e nevralgica per la vita cittadina. Oggi si consegnano i lavori per il primo appalto. Questo intervento evidenzia l’attenzione nei confronti delle esigenze della città e la collaborazione in atto tra la Provincia e il Comune di Rovereto su alcuni interventi prioritari per la comunità”. Ha espresso la sua soddisfazione anche il sindaco Francesco Valduga per l’inizio dei lavori relativi ad un’opera pubblica che, ha evidenziato, avrà effetti su ambiti come la mobilità, l’intermodalità, l’accessibilità della città e il collegamento tra la zona della stazione e il centro.

La realizzazione complessiva dell’opera è stata suddivisa in 4 appalti (per un impegno economico complessivo di oltre sei milioni di euro), per ridurre al minimo i disagi causati dal cantiere per la popolazione e per la viabilità della città, considerando l’importanza della statale 12 come via di collegamento e di transito. Per questo durante tutto il periodo di permanenza del cantiere di costruzione del sottopasso sarà garantita la percorrenza del flusso veicolare.

Il primo appalto, consegnato oggi per l’avvio dei lavori, consiste nella realizzazione della “discenderia” ciclopedonale, da Corso Rosmini fino al bar che si trova di fronte alla pensilina pedonale.

Gli appalti 2 e 3, già aggiudicati, saranno consegnati nel corso dell’anno 2022, in modo da permettere gli spostamenti dei sottoservizi, in particolare il gas, nel periodo estivo in cui vi è un minor consumo e cercando di arrecare il minor disagio possibile al traffico veicolare durante le fasi di spostamento. Il quarto e ultimo appalto sarà aggiudicato tramite gara nel corso del 2022.

L’intero sottopasso sarà ipogeo, avrà, come detto, una discenderia pedonale e ciclabile da Corso Rosmini e inoltre due aree di accesso con scale ed ascensori: la prima a ridosso del bar e la seconda, di fronte al locale tecnologico delle Ferrovie, a pochi metri dal porticato di accesso alla stazione dei treni. Vista la vicinanza dell’opera con la ferrovia del Brennero si verificherà anche l’assenza di ordigni bellici nel sottosuolo.

Nella zona posta sotto la strada statale si è scelto di realizzare un sottopasso molto ampio, per una più confortevole sensazione nel passaggio e un agevole flusso pedonale, con spazi aperti utilizzabili per eventuali installazioni, questo anche per valorizzare l’opera come porta di accesso a Rovereto per coloro che arrivano in città col treno o col trasporto pubblico.

Nella zona posta in prossimità delle scale di accesso alla stazione sarà realizzata un’area per il deposito delle biciclette.

*

PRINCIPALI DATI TECNICO – AMMINISTRATIVI

Committente: Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale Opere Pubbliche

Responsabile del procedimento: ing. Mario Monaco (Provincia autonoma di Trento)

Referente dell’opera: per.ind. Michele Vicentini (Provincia autonoma di Trento)

Progettista: ing. Carlo benigni (Provincia autonoma di Trento)

Direttore dei Lavori : ing. Marco Zanuso

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: Alessandro Tomasi

Impresa appalto n. 1 – Discenderia: TER SYSTEM s.r.l. di Cavedago (TN)

Aggiudicazione appalto n.1 : per un importo offerto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di € 700.837,95

Tempo di esecuzione dell’appalto numero 1, i cui lavori sono stati consegnati oggi: 180 giorni