RAI 3 * “ #CARTABIANCA “: « QUESTA SERA TRA GLI OSPITI IL MINISTRO PER IL SUD GIUSEPPE PROVENZANO E IL LEADER DELLA LEGA MATTEO SALVINI »

Il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano e il leader della Lega Matteo Salvini sono tra i protagonisti della puntata di “#cartabianca”, in onda questa sera martedì 29 ottobre alle 21.20 su Rai3. Tra gli ospiti di Bianca Berlinguer ci sono anche Gianluigi Paragone, senatore M5s, Nicola Fratoianni, Sinistra italiana-Leu, Massimo Giannini, direttore di Radio Capital, Lina Palmerini, Il Sole 24 Ore, Andrea Scanzi, Il Fatto quotidiano, Alessandro Giuli, Libero. Ospite speciale: lo sceneggiatore Enrico Vanzina. Non mancherà il commento dei fatti della settimana con lo scrittore Mauro Corona.