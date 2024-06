CASSA DI RISPARMIO BOLZANO – SPARKASSE * “ESG IDENTITY 2024”: «ABBIAMO OTTENUTO L’ATTESTATO, PER IL SECONDO ANNO CONSECUTIVO»

17.10 - venerdì 21 giugno 2024

Sparkasse si riconferma “ESG Identity – ICI Company 2024”. Sparkasse è ancora una volta fra le aziende che si distinguono per l’integrazione dei fattori ESG nella propria governance, confermandosi per il secondo anno consecutivo “ESG Identity Corporate Index – Company”.

Il riconoscimento attesta la capacità dell’azienda di aver intrapreso un percorso di trasformazione ed evoluzione in chiave ESG, un indicatore di coerenza, impegno e visione. Sparkasse ha ottenuto per il secondo anno consecutivo l’attestato “ESG Identity – ICI Company 2024” nell’ambito dell’analisi quantitativa del grado di integrazione dei fattori ESG nelle strategie aziendali.

L’iniziativa nasce all’interno di un progetto scientifico sviluppato da ET.Group, la prima ESG Knowledge Company italiana, nata da un gruppo di giornalisti e comunicatori finanziari, con l’obiettivo di proporre un modello nuovo e sostenibile di società.

L’Index è il primo indice quantitativo che si è posto l’obiettivo di misurare l’integrazione degli ESG all’interno della governance aziendale, ossia di misurare il concetto di governance integrata lanciato nel giugno 2014 dall’Unep- Fi (United Nations Environment Programme Finance Initiative), l’iniziativa finanziaria nell’ambito del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente. Questo progetto rappresenta il primo osservatorio in Italia ed Europa sulla governance della sostenibilità, ossia sul livello di integrazione nel buon governo aziendale dei criteri non finanziari (ESG). L’analisi nell’ambito dell’edizione 2024 è stata condotta su 93 aziende in Italia. “Si tratta di un ulteriore riconoscimento dell’impegno di Sparkasse per la creazione di valore nel lungo termine per i propri azionisti e tutti gli stakeholder.

L’integrazione degli obiettivi ESG nelle nostre strategie e il radicamento territoriale sono tra i tratti fondanti della nostra banca. Da sempre Sparkasse è consapevole del proprio ruolo istituzionale e sociale nell’ecosistema di riferimento” commenta l’Amministratore Delegato e Direttore Generale Nicola Calabrò. “Consideriamo la sostenibilità un elemento cardine del rapporto con tutti i suoi stakeholder. Ciò si riflette anche nel nuovo piano industriale Horizon 2026 di cui l’impegno e l’attenzione alla sostenibilità sono elementi chiave”, aggiunge Daniela Vitali, Capo Servizio ESG & Sustainability di Sparkasse.