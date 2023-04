PAT * CLES – LICEO RUSSELL: FUGATTI E BISESTI: « STANZIATI 7 MILIONI PER LA PALESTRA, SI RAFFORZA L’OFFERTA A STUDENTI E COMUNITÀ »

17.17 - sabato 22 aprile 2023

Scuole, stanziati 7 milioni per la palestra del liceo Russell di Cles.Finanziata l’opera che completa la nuova sede scolastica. Fugatti e Bisesti: “Si rafforza l’offerta agli studenti e alla comunità”. La Giunta provinciale, su proposta del presidente Maurizio Fugatti, ha stanziato maggiori risorse per la nuova sede del liceo “Bertrand Russell” di Cles. Quasi 7 milioni aggiuntivi sono stati destinati, nell’ambito del Piano straordinario degli investimenti di edilizia scolastica recentemente aggiornato, per la realizzazione della palestra, che costituisce la seconda unità funzionale del progetto. Si tratta di un appalto autonomo rispetto all’unità funzionale 1 in corso di esecuzione, con il cantiere avviato il mese scorso e conclusione prevista a fine 2024.

“Con la realizzazione della palestra si completa l’intervento generale di riorganizzazione di tutto il polo scolastico di Cles, punto di riferimento per le comunità delle Valli del Noce e dei territori limitrofi” così il presidente Fugatti. “La struttura per le attività sportive e motorie permetterà di rafforzare l’offerta sia agli studenti che al territorio”, aggiunge il presidente. Per l’assessore all’istruzione, università e cultura Mirko Bisesti, “gli investimenti nelle strutture scolastiche, siano aule, laboratori o spazi per l’attività motoria e lo sport, sono fondamentali per qualificare l’offerta ai giovani e alla popolazione. Anche con i servizi annessi il liceo Russell di Cles potrà valorizzare il proprio ruolo di presidio per il rilancio economico e sociale del nostro territorio, partendo già dal livello formativo di grande valore offerto ai propri iscritti”.

L’intervento prevede di realizzare la palestra in adiacenza all’edificio scolastico in un volume che conterrà il campo da gioco, diviso in due unità regolamentari, due salette ginniche, due depositi attrezzi direttamente collegati ai campi sportivi e tutti i locali di pertinenza, quali spogliatoi, infermeria e locali tecnici. Il costo complessivo dell’intervento per la seconda unità funzionale del polo scolastico, comprensivo anche degli arredi, è pari a 6.710.000,00 euro.