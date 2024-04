CARABINIERI – CLES (TN) * CONTROLLO TERRITORIO: « ARRESTATI TRE ALBANESI CON 9 CHILI DI HASHISH E COCAINA, DESTINATI ALLO SMERCIO IN VAL DI NON »

13.32 - martedì 2 aprile 2024

Controllo del territorio e sicurezza garantiti dai Carabinieri della Compagnia di Cles, ancora impegnati sul territorio delle Valli del Noce per contrastare i furti in abitazione e, anche, lo spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti, nel corso della notte tra Pasqua e Pasquetta, caratterizzata da maltempo e tanto lavoro per i militari nonesi, tra i tanti interventi è stata notata transitare a Cles un’autovettura Audi con tre persone a bordo che destavano sospetto. Bloccata la macchina, i tre occupanti sono stati perquisiti ed il conducente, di nazionalità albanese, è stato trovato in possesso di due dosi di cocaina, una pistola scacciacani ed un coltello a serramanico, questi ultimi nascosti nel cruscotto del veicolo. A procedere una pattuglia di pronto intervento del Nucleo Radiomobile di Cles che, immediatamente, ha richiesto rinforzi, subito giunti da altri reparti, nello specifico il Nucleo Operativo e le Stazioni di Cles e Novella.

I militari, a quel punto, si sono recati presso l’abitazione del giovane fermato per estendere la perquisizione e, giunti nelle adiacenze del portone condominiale, hanno notato altre due persone che, alla vista dei Carabinieri, hanno repentinamente nascosto qualcosa sotto un’auto parcheggiata, tentando poi la fuga ma venendo immediatamente bloccati. Sorprendente quello che i due giovani, anche loro albanesi, avevano cercato di nascondere ma che non era sfuggito agli occhi del personale dell’Arma, un borsone contenente circa 8 chili e mezzo di sostanza stupefacente tipo hashish, suddivisi in otto pacchi contenenti ciascuno 20 panetti da circa mezzo etto ciascuno, per un totale di 160 panetti, più altri 7 panetti sfusi ed un ulteriore involucro con circa 6 grammi di analoga sostanza. Entrati, poi, nell’appartamento, è stata scoperta una vera e propria fucina dove venivano preparate le dosi da spacciare; infatti, i militari hanno rinvenuto un ulteriore mezzo panetto di hashish di oltre 20 grammi, un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento delle dosi, altri 3 panetti di hashish ed un involucro contenente stessa sostanza del peso complessivo di ben oltre 3 etti e, infine, quasi mezzo etto di cocaina nascosto in un barattolo pieno di riso, quest’ultimo trovato in cucina. Complessivamente sono stati sequestrati quasi 9 chili di sostanze stupefacenti, tra hashish e cocaina, che sarebbero stati smerciati nelle Valli del Noce, già dal giorno di Pasquetta.

A completare l’intenso lavoro notturno dei Carabinieri di Cles, oltre alla pistola scacciacani ed al coltello trovati in possesso del primo albanese, anche il sequestro di un manganello telescopico occultato sul proprio furgone da uno degli ultimi due connazionali fermati.

Per gli strumenti atti ad offendere è scattata una denuncia alla Procura della Repubblica per la violazione delle norme sulle armi e gli oggetti il cui porto è vietato, mentre per la detenzione ai fini di spaccio sono scattate le manette e i tre albanesi sono stati arrestati e ristretti nel carcere di Trento.

Insomma, quella in Val di Non è stata certamente una Pasquetta stupefacente!

Per gli indagati vige la presunzione di innocenza fino a quando la colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.