CARABINIERI – BORGO VALSUGANA (TN) * CONTROLLO TERRITORIO: « FURTO IN ABITAZIONE, DENUNCIATI DUE GIOVANI DI 18 E 19 ANNI »

09.13 - mercoledì 3 gennaio 2024

Nel corso delle festività natalizie, i Carabinieri della Compagnia di Borgo Valsugana hanno intensificato l’attività di controllo del territorio con la finalità di rafforzare le attività di prevenzione e repressione dei reati predatori e di garantire una cornice di serenità ai cittadini nel periodo delle feste. In particolare, oltre al controllo della circolazione veicolare finalizzato all’incremento della sicurezza stradale, i Carabinieri hanno svolto pattuglie a piedi in alcuni dei luoghi più frequentati, come il mercato di Borgo Valsugana ed il Parco Asburgico di Levico Terme,

La costante e capillare presenza sul territorio ha consentito ai carabinieri di individuare e denunciare due persone per furto in abitazione. I fatti si sono svolti nel tardo pomeriggio della scorsa domenica 31 dicembre, quando due individui in trasferta da Trento all’Alta Valsugana si sono introdotti all’interno dell’abitazione di un agricoltore, in una zona periferica di Pergine Valsugana, utilizzando un paio di forbici da elettricista ed un robusto coltello da cucina, arnesi coi i quali hanno forzato una porta-finestra riuscendo ad entrare nell’abitazione e a rubare un braccialetto ed una collanina. Dopo aver commesso il furto, i due presunti ladri si sono allontanati a bordo di un’autovettura, senza rendersi conto del fatto che le loro azioni erano state notate da due cittadini residenti in zona, i quali hanno subito chiamato il 112 segnalando l’accaduto.

I carabinieri delle Stazioni di Caldonazzo e di Sant’Orsola Terme (i quali stavano già pattugliando l’area proprio per contrastare il fenomeno dei furti) sono poi riusciti a intercettare e fermare i due presunti malfattori, due giovani italiani, incensurati, di 18 e 19 anni. La perquisizione dell’autovettura ha consentito ai militari di rinvenire i due arnesi da scasso compatibili con i danni provocati al serramento dell’abitazione, nonché un paio di guanti ed una bomboletta di spray al peperoncino, ma non la refurtiva, della quale i due si erano probabilmente disfatti nel corso della breve fuga.