PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « I DATI AL 7 SETTEMBRE – 17 I POSITIVI REGISTRATI, 8 PRESENTANO SINTOMI E FRA LORO ANCHE UN MINORENNE »

Coronavirus: 17 i positivi registrati oggi. Aumentano di 17 unità i positivi al Covid registrati dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari che specifica come i nuovi o casi non riguardino i focolai del settore della lavorazione carne rinvenuti nei giorni scorsi. Qui si sta svolgendo un’ulteriore campagna di screening per allargare i controlli anche alla cerchia dei contatti dei dipendenti e dei loro familiari: non si esclude che qualche nuovo contagio possa emergere nei prossimi giorni, ma gli esperti ritengono che su questo fronte la situazione sia ragionevolmente sotto controllo.

Dei 17 nuovi casi, 8 presentano sintomi e fra loro c’è anche un minorenne.

Anche oggi fortunatamente non si registrano decessi per Covid e i ricoveri in ospedale restano stabili (5 pazienti, nessuno in rianimazione).

La giornata di ieri, domenica, ha prodotto 322 analisi di tamponi, un numero contenuto ma nella media considerata la ridotta attività di laboratorio nei giorni festivi.