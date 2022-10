FBK * TECHNOSPACE: « UN VIAGGIO ALLE FRONTIERE DELLA DIDATTICA, PRESSO L’AULA MAGNA DEL MUSE DI TRENTO (19/10 -15.00) »

17.40 - lunedì 17 ottobre 2022

Decollerà mercoledì 19 ottobre alle 15.00 presso l’aula magna del MUSE di Trento TechnoSpace, progetto didattico innovativo dell’ Istituto Tecnico Tecnologico “Guglielmo Marconi” di Rovereto che vede la collaborazione della Fondazione Bruno Kessler, l’Università di Trento e TIFPA – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

L’obiettivo sarà sperimentare l’inserimento nei programmi di studio dell’ITT Marconi di elementi caratterizzanti le tecnologie spaziali – ambito in grado di veicolare contenuti e competenze in modo motivante coinvolgente e interdisciplinare – per formare in futuro un nuovo tecnico ad alta integrazione. L’attività si avvarrà anche di contributi dell’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf) e del Politecnico di Milano.

All’appuntamento di mercoledì 19 dopo i saluti iniziali di Carlo Schönsberg (Fondazione Caritro) e Viviana Sbardella (Dip. istruzione e cultura, Provincia autonoma di Trento), il progetto sarà illustrato da Giuseppe Rizza (ITT Marconi, Rovereto), Pierluigi Bellutti (Fondazione Bruno Kessler) e Veronica Vilona (TIFPA – INFN).

Seguirà quindi il dibattito moderato da Claudia Dolci (Fondazione Bruno Kessler) con la partecipazione di Massimo Comparini (Thales Alenia Space Italia), Walter Pecorella (Thales Alenia Space Italia), Roberto Battiston (Università Trento), Andrea Simoni (Fondazione Bruno Kessler), Alfredo Maglione (Confindustria Trento) e Achille Spinelli (Assessore provinciale Sviluppo economico, ricerca e lavoro).

Il progetto TechnoSpace si articolerà in diverse fasi che riguarderanno l’attività di formazione dei docenti dei consigli di classe coinvolti, la trasversalità disciplinare tra ambito scientifico e umanistico e il coinvolgimento diretto degli studenti nella realizzazione di un primo prototipo di un componente di un nanosatellite.

Il framework metodologico di TechnoSpace sarà, inoltre, propedeutico all’attivazione nel prossimo anno scolastico dell’innovativo percorso quadriennale STREAM (Science, Technology, Robotics, Engineering and Maths) all’ITT Marconi di Rovereto. In tale contesto, fra le attività previste vi sono quelle di realizzazione di diversi componenti, al fine di arrivare alla realizzazione completa di un nanosatellite integrando i saperi tipici degli attuali indirizzi di informatica, automazione e meccatronica.

Un’innovazione al passo con l’attuale richiesta di diplomati che abbiano competenze professionali specifiche ma anche in grado di saper utilizzare gli strumenti acquisiti nella soluzione di problemi complessi tramite la gestione di tematiche interdisciplinari e modalità di lavoro cooperativo.

L’iniziativa, presentata dall’ITT Marconi al bando CARITRO “Sperimentazione didattica”, nasce dall’esperienza maturata alla FBK nel campo dei modelli innovativi per la scuola secondaria superiore; si ispira alle attività dei tecnici che operano sulle complesse attrezzature presenti nelle Clean Room della Fondazione e trae vantaggio dalla proficua collaborazione tecnico scientifica con UniTN e TIFPA – INFN sul tema dello Spazio. Il programma infatti sarà sostenuto da una continua interazione con la FBK e l’Università di Trento, impegnate assieme allo sviluppo di un nanosatellite originale, nell’ambito delle attività previste nel partenariato esteso del PNRR Spazio, che avrà un suo “Spoke” proprio a Trento.

Approfondimenti sul progetto Technospace su media.fbk.eu

Programma e locandina dell’evento disponibili al link: https://www.fbk.eu/it/event/technospace/schedule/5b1dc23460756b9dfca81716dd151bc9/