CARABINIERI – BORGO VALSUGANA (TN) * CONTROLLO TERRITORIO: « FERMATO TIR CONTROMANO SULLA STRADA STATALE 47, PATENTE RITIRATA »

14.03 - mercoledì 17 aprile 2024

La capillare e diuturna attività di controllo svolta dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Borgo Valsugana ha consentito di sorprendere un uomo alla guida di un mezzo pesante mentre circolava contromano sulla Statale 47 della Valsugana, all’altezza di Campiello, piccola frazione di Levico Terme, mettendo gravemente in pericolo l’incolumità degli altri utenti della strada.

Nel corso della nottata dello scorso lunedì 15 aprile, impegnati a pattugliare il tratto della Strada Statale 47 all’altezza di Campiello di Levico, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile si sono ritrovati davanti un tir che procedeva contromano in direzione Padova, nel tratto di strada dotato di spartitraffico. Nonostante l’attivazione immediata dei segnali acustici e luminosi della pattuglia dell’Arma, il mezzo pesante ha proseguito la sua corsa, probabilmente non rendendosi conto di quello che stava succedendo.

A quell’ora, infatti, lo scarso traffico presente aveva facilitato l’errore dell’autista, il quale, non scorgendo nessuno provenire in senso opposto nella sua carreggiata, non si era reso conto del grave sbaglio commesso. A quel punto, i militari dell’Arma hanno effettuato una rapida manovra d’emergenza per porsi all’inseguimento del tir e bloccarlo prima che potesse provocare un grave incidente frontale. Dopo circa un chilometro, fermato in condizioni di sicurezza al di fuori della strada, i carabinieri hanno identificato l’autista, un uomo di origine rumena dipendente di una ditta italiana di autotrasporti, il quale ha cercato di giustificare l’accaduto dando la colpa al navigatore satellitare.

La grave violazione è costata molto cara all’uomo, che è stato sanzionato con il ritiro immediato della patente, che potrà rimanere sospesa fino a tre mesi, ed al quale è stata inflitta una sanzione amministrativa di oltre 300 euro.