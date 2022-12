CANTINA SOCIALE ALA (TN) * ASSEMBLEA: TRAINOTTI, « 72 MILA I QUINTALI DI UVA NELLA VENDEMMIA 2021, UTILE NETTO A 24.282 EURO / 19.400 EURO LA RESA MEDIA AD ETTARO »

20.09 - sabato 03 dicembre 2022

La 63a Assemblea generale della Cantina sociale di Ala si è svolta oggi nella suggestiva cornice del Pala Rotari di Mezzocorona con, finalmente, la presenza fisica dei soci, dopo gli anni della pandemia. Il Presidente della Cantina sociale, Lino Trainotti, ha sottolineato i risultati eccellenti dell’annata 2021/2022, che nonostante sia stata caratterizzata dalla pesante situazione socio-economica mondiale e dalla crescita dei costi, si è chiusa con risultati qualitativi ed economico-finanziari ancora una volta di assoluto livello.

La vendemmia 2021, in aumento rispetto all’anno precedente, si era attestata su una produzione di oltre 72.000 quintali di uva, con livelli qualitativi che hanno raggiunto anche punte di eccellenza. Il fatturato è stato di 11.891.546 euro in sintonia con l’esercizio precedente, con un utile netto pari a 24.282 euro.

Il patrimonio netto si è rafforzato ulteriormente ed ha raggiunto il valore di 3.490.642 euro, con la posizione finanziaria netta bancaria che è addirittura positiva assestandosi a +428.510 euro. Ma il dato che più di tutti indica la positività dell’annata in una Cantina sociale è quello ancora una volta della resa ad ettaro per i soci.

Infatti nel 2021-2022 la resa media ad ettaro della Cantina di Ala ha raggiunto il valore record di 19.400 euro ad ettaro, in notevole crescita rispetto all’esercizio precedente e al vertice assoluto nella storia della cantina, iniziata nel 1959. Il Presidente Trainotti ha ringraziato i soci per l’impegno nel raggiungimento dell’obiettivo della sostenibilità e per l’attenzione dimostrata nel rispetto delle norme per la lotta integrata in campagna, che hanno portato all’ottenimento della Certificazione S.Q.N.P.I. (Sistema di Qualità Nazionale per la Produzione Integrata) della produzione dei soci stessi per il sesto anno consecutivo e la contestuale Certificazione dei vini.

Il Presidente Trainotti ha sottolineato la sinergia e l’armonia della partnership con il Gruppo Mezzacorona, che fin dal 1995 e per questi 27 anni ha sempre generato sicurezza e reddito per le aziende dei viticoltori alensi, garantendo nel contempo una valorizzazione a livello internazionale dei vini prodotti nella Vallagarina e assicurando una stretta collaborazione di alta competenza e professionalità. Una Cantina sociale, quella di Ala, che con l’appartenenza al Gruppo Mezzacorona risulta solida, stabile e con una posizione patrimoniale e finanziaria invidiabile. I soci, che hanno ricevuto la documentazione assembleare e le risultanze di bilancio, hanno manifestato la loro piena soddisfazione per le performance ottenute soprattutto considerando che anche questa annata è ancora segnata da una situazione sanitaria ed economica ancora incerta.

Nel suo intervento anche il Presidente del Gruppo Mezzacorona, Luca Rigotti, ha voluto confermare il grande valore di questo sodalizio con Ala per il successo della viticoltura trentina. Grazie anche a questa collaborazione, il Trentino vitivinicolo può giocare una partita importante su tutti i mercati internazionali valorizzando le produzioni del nostro territorio, garantendo ai soci produttori la possibilità di continuare ad ottenere risultati importanti e, nello stesso tempo, permettendo loro di investire e di migliorare le proprie aziende, nell’ottica di una sempre maggiore sostenibilità delle produzioni, fattore determinante per la viticoltura del futuro. Insieme al Presidente Rigotti, sono intervenuti portando il loro saluto anche Francesco Giovannini, Direttore generale del Gruppo Mezzacorona, e Stefano Fambri, Direttore di Nosio SpA, braccio commerciale del Gruppo stesso.

I soci chiamati ad esprimersi hanno confermato i consiglieri in scadenza ossia Campostrini Alberto, Cavagna Fabrizio e Dalmonego Alessandro.

Il Presidente Trainotti si è complimentato per la coesione dimostrata dai Soci e per il loro costante e fondamentale lavoro svolto in campagna; ha ringraziato i consiglieri per l’impegno e l’attenzione dimostrata e anche tutti i collaboratori, confermando il riconoscimento dei viticoltori di Ala al Gruppo Mezzacorona che, trasmettendo anche alla realtà dei Soci di Ala l’esperienza e le conoscenze maturate in quasi 120 anni di attività, ha consentito anche in questo esercizio di realizzare un risultato di grande soddisfazione.