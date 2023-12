ASSOCIAZIONE RISTORATORI VALLAGARINA (TN) * “KILOMETRO DEL GUSTO”: « PER PUNTARE SULLA QUALITÀ E PROFESSIONALITÀ DEGLI ADDETTI AI LAVORI »

14.06 - mercoledì 13 dicembre 2023

Parte in questi giorni a Rovereto un nuovo progetto che intende valorizzare un settore strategico com’è quello della ristorazione puntando sulla qualità e sulla professionalità degli addetti ai lavori. Il “Kilometro del Gusto” nasce con l’intento di valorizzare, mettendole in rete, realtà imprenditoriali che operano a Rovereto, rappresentando una unicità nel proprio settore.

Nel chilometro o poco più che va dal Mart di Corso Bettini a Palazzo Betta Grillo, nel quartiere di S. Maria, il residente/visitatore può scoprire e conoscere meglio le bellezze museali, culturali e storico-architettoniche della città ed ora, grazie al progetto “Kilometro del Gusto” residenti/visitatori vengono invitati a scoprire le realtà della ristorazione che offrono un servizio di eccellenza, una proposta di qualità e una particolare attenzione all’accoglienza nella ristorazione. Questo con l’obiettivo di favorire la socialità e lo stare bene a tavola.

Ad oggi queste le realtà coinvolte: il ristorante Tema, il bar/trattoria Christian, la Caffetteria Bontadi, il ristorante Doge ed il ristorante Ripizzico, tutti insediati lungo quel percorso tra il Mart e S. Maria.

In questo modo va ad inserirsi in maniera più che naturale il “Kilometro del gusto”, che rappresenta un’anticipazione ed in prospettiva potrà diventare un tassello fondamentale del più complessivo “Kilometro delle Meraviglie”, inserito nel progetto di Rigenerazione urbana di Rovereto.

“L’obiettivo, quello di dare vita ad un’esperienza nel vasto ed affascinante mondo del gusto, che coinvolga e unisca residenti, visitatori, ristoratori ed l’intero territorio. Per creare un’esperienza unica, è fondamentale che il cliente si senta coinvolto – ribadisce Giancarlo Cipriani, presidente dell’Associazione Ristoratori della Vallagarina -. Motivo per cui proponiamo un viaggio a tappe che si potrà compiere grazie ai ristoranti aderenti al progetto utilizzando una comoda mappa tascabile”.

I protagonisti, nei prossimi nove mesi, saranno tre ingredienti tipici: ogni trimestre vi sarà un ingrediente stagionale differente al centro dell’attività e dei piatti proposti dall’iniziativa. Il primo, proposto per i mesi di dicembre, gennaio e febbraio è la castagna. Ogni ristoratore aderente ha creato un piatto dedicato al “Kilometro del Gusto” dove la castagna è protagonista.

Il cliente, visitando i 5 locali nei tre mesi e completando la mappa con i bollini, riceverà un omaggio che arricchisce l’esperienza gastronomica.

“Il progetto accomuna cinque realtà che puntano sulla qualità nella proposta enogastronomica ed alla massima attenzione al servizio. Consideriamo la ristorazione come elemento fondamentale sia dell’offerta al turista che di quella al residente, siamo degli ambasciatori del gusto” – così Marco Fontanari, presidente dell’Associazione Ristoratori del Trentino -. La forte relazione nata fra le cinque realtà aderenti rappresenta un punto di partenza, verranno poi coinvolte altre realtà, dimostrando l’unicità che Rovereto ha ed ha sempre avuto nel settore della ristorazione”.

Ogni locale aderente, inoltre, promuove, in occasione del proprio giorno di chiusura, gli altri locali aperti, garantendo al visitatore/residente sempre un’alternativa. Il progetto sarà promosso tramite una massiccia campagna social.

Un’idea dell’Associazione Ristoratori della Vallagarina di Confcommercio Rovereto e Vallagarina con il supporto dell’Associazione Ristoratori del Trentino, del Comune di Rovereto e dell’Azienda per il Turismo Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo.