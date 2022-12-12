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LANCIO D'AGENZIA

PAT – ISPAT * ENERGIA ELETTRICA: « NEL 1977 LA PRODUZIONE ERA DI 5.377 MILIONI DI KWH, CALATA A 4.901 NEL 2021 » (REPORT PDF)

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