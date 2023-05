“ASSOCIAZIONE LE OMBRIE“ * “FESTIVAL MONTAGNE RACCONTA: « AL VIA IL LABORATORIO DI RICERCA SU NARRAZIONE E LINGUAGGI DEL TEATRO (22-31/5) »

10.59 - giovedì 18 maggio 2023

La prima fase del laboratorio di teatro condotto da Francesco Niccolini e Claudio Milani per il Festival Montagne Racconta si svolgerà a Montagne dal 22 al 31 maggio 2023. Lavoro quotidiano sui testi, sulla messinscena e passeggiate nei boschi: questa la formula collaudata che consente ai narratori di sperimentare tecniche e situazioni privilegiate per creare.

Il laboratorio residenziale di teatro “Le forme del racconto” 2023 coinvolgerà tredici professionisti provenienti da tutta Italia, che si stabiliranno a Montagne, frazione di Tre Ville, tra maggio e luglio, ospiti del Festival Montagne Racconta.

I candidati sono stati selezionati attraverso un bando nazionale che quest’anno ha ricevuto più di quaranta proposte. I progetti premiati sono di Elisabetta Aloia, Francesca Becchetti, Pasquale Buonarota, Alessia Cespuglio, Eugenio Incarnati, Alessandra Limetti, Pietro Macdonald, Fabio Marceddu, Arianna Pollini, Martina Selva, Elena Sparacino, Maria Tisci, Marco Valeri.

Con la guida di Francesco Niccolini e Claudio Milani, i narratori lavoreranno alla scrittura di testi e alla successiva drammaturgia dei lavori in fieri. La residenza prevede una interazione continua con i luoghi: passeggiate nel bosco, prove all’aperto per testare il racconto, la voce, la relazione e farsi ispirare dalla situazione.

E’ quanto afferma l’associazione Le ombrie di Montagne, organizzatrice del festival:

“Qui ci sono le condizioni ideali per creare, per scrivere, immaginare e dare forma a quello che sarà uno spettacolo, grazie al supporto e alla professionalità di chi gestisce il laboratorio ma anche grazie alle caratteristiche particolari di questo luogo, in cui si esce dai ritmi, dalla frenesia e si ritrova una dimensione di concentrazione, silenzio, calore e accoglienza da parte della comunità. E’ la condizione ideale per un lavoro di scrittura e di creazione di un futuro spettacolo.”

I racconti più maturi, perfezionati nel corso della seconda fase del laboratorio dal 13 al 22 luglio, saranno presentati in forma di studio nella prima giornata di festival. Il crescente numero di richieste e la qualità dei lavori che continuano a scaturire dai laboratori, organizzati con il sostegno di Fondazione Caritro, incoraggiano l’associazione .

Sottolineano gli organizzatori: “Sono sempre più numerosi gli spettacoli nei circuiti teatrali italiani che sono nati nel corso degli anni di studio a Montagne: con quelli dell’edizione 2022 sono quaranta.” Le creazioni teatrali e i monologhi vengono rappresentati su tutto il territorio nazionale in prestigiosi teatri e in alcuni casi anche all’estero. Il festival Montagne Racconta si svolgerà il 22 e 23 luglio a Montagne, mentre l’anteprima Aspettando Montagne Racconta si terrà il 15 luglio a Brione.