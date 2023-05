COPPOLA (EUROPA VERDE) – INTERROGAZIONE * NAGO TORBOLE (TN): « INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DI UN IMMOBILE IN UN’AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO? »

15.55 - mercoledì 17 maggio 2023

Nago Torbole: intervento di ristrutturazione di un immobile in un’area sottoposta a vincolo. Premesso che: a Nago-Torbole (Trento), lungo il declivio che dal Lago di Garda sale verso il Parco delle Busatte, risulta essere ultimato un intervento di ristrutturazione di un immobile in un’area sottoposta a vincolo, precedentemente dichiarato abusivo per più della metà delle cubature dalla Corte di appello di Venezia con sentenza n. 730 del 1996: dei 3.504 metri cubi realizzati, infatti, solo 1.570 risultavano regolarmente autorizzati;

il TAR della Regione Trentino-Alto Adige, con sentenza n. 125 del 2018, chiamato a pronunciarsi –tra l’altro – sulla regolarità amministrativa dei permessi di costruire 14/2016 e 1/2018 (il secondo in variante del primo), considerate le conclusioni della Corte di appello, ha annullato il permesso di costruire, la variante e tre pareri della commissione edilizia comunale, rilevando come il volume del vecchio hotel “Panorama”, poi demolito, non fosse mai stato verificato dall’amministrazione comunale prima del rilascio del titolo edilizio, né giustificato in corso di causa, non disponendo più il Comune, per sua stessa ammissione, dei titoli edilizi successivi al 1969; il TAR puntualizzava inoltre come fosse ineludibile la verifica, preliminare al rilascio del titolo edilizio, della legittimità della volumetria esistente, pena, in caso contrario, un’inammissibile sanatoria implicita di volumi abusivi al di fuori delle ipotesi eccezionali previste dalla normativa in materia di condoni edilizi;

nonostante le conclusioni dell’autorità giudiziaria il Comune di Torbole non solo non ha proceduto ad annullare la concessione edilizia, né ad emettere la conseguente ordinanza di demolizione, ma ha rilasciato invece un nuovo permesso di costruire, 8/2019, con volumetria ancora superiore (4.070,70 metri cubi) in favore della ditta 3V S.r.l., proprietaria dell’immobile; la Società 3V S.r.l. avrebbe acquistato dalla società Torbole Real Estate S.r.l. l’immobile ad un prezzo di oltre il 60 per cento inferiore a quanto versato nel 2006 dalla venditrice, nonostante la zona di altissimo pregio;

la costruzione risulterebbe ultimata e sarebbero già stati venduti almeno 10 dei 14 appartamenti di lusso realizzati nell’intervento di ristrutturazione dell’immobile;

con decreto del 05/04/2023 il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Rovereto ha fissato per il prossimo 22/06/2023 l’udienza preliminare in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio depositata dal Pubblico Ministero Dr. Aldo Celentano in data 01/07/2022 a carico di alcuni amministratori del Comune di Nago-Torbole, imputati, tra l’altro, di violazione dell’art. 44 c.1 lett. c) del DPR 380/2001, procurando intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale alla società 3V S.r.l.

Tutto ciò premesso, si interroga il Presidente della Provincia per sapere:

1. se sia a conoscenza dei fatti suesposti e se abbia eventualmente disposto perché il servizio competente abbia accertato le ragioni per le quali il Comune abbia omesso di ottemperare alle due sentenze citate (almeno in autotutela fino alla definizione di eventuali ricorsi ancora pendenti;

2. se non ritenga di trasmettere gli atti in possesso dell’Amministrazione alla Procura della Corte dei Conti anche per stabilire che da questa vicenda non siano derivati costi a carico del Comune.

Cons. Lucia Coppola

Consigliera provinciale/regionale- Gruppo Misto/Europa Verde