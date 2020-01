POLIZIA DI STATO – NOVARA * AUTOSTRADA A4: « ARRESTATO UN SOGGETTO PER LANCIO DI UN MASSO DI OTTO CHILI SCAGLIATO DA UN CAVALCAVIA »

La Polizia di Stato di Novara ha arrestato un soggetto ed ha denunciato a piede libero un minorenne, entrambi cittadini italiani residenti in provincia, resisi responsabili a vario titolo di danneggiamento aggravato e attentato alla sicurezza dei trasporti.

Le indagini della Polizia Stradale hanno preso avvio a seguito del lancio, in ore notturne, da un cavalcavia sovrastante l’Autostrada A/4 Torino-Milano nei pressi del comune di Vicolungo, di un sasso del peso di 3 Kg e di un tombino di ferro di 8 Kg., che avevano colpito un autoarticolato e due autovetture in transito, senza fortunatamente provocare feriti.

I poliziotti hanno adottato ogni utile accorgimento finalizzato a scongiurare ulteriori episodi, intensificando i servizi di vigilanza anche con pattuglie in abiti civili e provvedendo alla saldatura di tutti i tombini presenti nei vari cavalcavia autostradali.

A seguito della precedente azione criminosa, i due soggetti si sono recati nella stessa settimana nuovamente sul cavalcavia – sempre in ore notturne – e, non potendo più sradicare i tombini a seguito delle contromisure adottate, hanno lanciato questa volta sulla carreggiata autostradale un masso di 8 Kg e, dopo averlo divelto, un palo della segnaletica stradale verticale indicante la progressiva chilometrica (Km 13) della SP n. 15.

In quest’ultimo episodio fortunatamente nessuno ha riportato danni, perché sono intervenuti immediatamente sia una squadra della Viabilità SATAP, Concessionaria del tratto autostradale, che ha segnalato ed ha rimosso prontamente gli ostacoli, impedendo loro di causare ingenti danni ai veicoli e alle persone, sia la pattuglia in abiti civili della Polizia Stradale che stava vigilando la zona, la quale è riuscita a fermare i due individui mentre si trovavano ancora sul cavalcavia.

In questo mese di gennaio, purtroppo, in provincia di Novara sono stati segnalati altri casi di lancio di oggetti lungo le arterie stradali e, per tale motivo, proseguono le indagini per identificare gli autori, non escludendo che possa trattarsi degli stessi autori.

L’arresto del maggiorenne è stato convalidato dal GIP di Novara, il quale ha confermato per lui la misura della custodia cautelare in carcere, mentre il minorenne è stato denunciato a piede libero e segnalato per gli stessi reati alla Procura della Repubblica per i minorenni di Torino.