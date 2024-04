ASSOCIAZIONE EMOFILIA IN TRENTINO ODV * CONVEGNO “MALATTIE EMORRAGICHE CONGENITE “: « CON LE DOTTORESSE BOCCAGNI – AGOSTINI – PASCA, A TRENTO (17/4 17.30) »

10.12 - lunedì 15 aprile 2024

“Emofilia e malattie emorragiche congenite in Trentino. Cambio di Paradigma” Mercoledì 17 aprile 2024. Mercoledi 17 aprile 2024, alle ore 17:30, presso l’Oratorio del Duomo di Trento in via Madruzzo, si celebrerà la XX Giornata Mondiale dell’Emofilia. Per l’occasione A.E.T. Associazione Emofilia in Trentino “Gabriele Folgheraiter” O.d.V., in collaborazione con APSS, ha curato l’organizzazione di “Emofilia e malattie emorragiche congenite in Trentino. Cambio di Paradigma”, convegno ad accesso libero e gratuito dedicato proprio all’argomento.

Durante l’evento saranno presentate le attività programmate dall’associazione per il prossimo biennio.

Non mancheranno poi anche approfondimenti tecnici circa lo stato dell’arte dell’Emofilia in Trentino e interessanti approfondimenti sulle nuove terapie farmacologiche oggi a disposizione di clinici e pazienti.

“Grazie al prezioso contributo delle dottoresse Paola Boccagni, Paola Agostini e Samantha Pasca dell’Unità Operativa Multizonale del Servizio di Immunoematologia e Trasfusione di APSS, quest’anno abbiamo la possibilità di offrire alle persone con Emofilia del territorio, ma anche ai loro famigliari e a tutti gli interessati, un appuntamento di spessore e orientato al futuro. Un segno tangibile del nostro impegno per questa comunità che dal lontano 1976 continua essere rappresentata dalla nostra associazione” – cosi sottolinea Massimo Molinari, presidente A.E.T. Associazione Emofilia in Trentino “Gabriele Folgheraiter”.