APT ROVERETO (TN) * “GOLOSOBALDO“: « LA TIPICITÀ INCONTRA IL GUSTO E LA NATURA, IL PRIMO OTTOBRE TORNA L’EVENTO ENOGASTRONOMICO PRINCIPE DELLA STAGIONE AUTUNNALE »

Goloso Baldo: la tipicità incontra il Gusto e la Natura. Vivere una giornata in compagnia, in bici o a piedi, immersi tra i caldi colori autunnali, a contatto con il territorio dell’altopiano del Monte Baldo, assaporando gustose pietanze e prodotti locali. Il 1° ottobre, in Polsa, ritorna “GolosoBaldo”, l’evento enogastronomico principe della stagione autunnale all’aria aperta sull’Altopiano di Brentonico.

Il format è quello classico, che da anni attira visitatori da tutto il nord Italia: una pedalata o una camminata non competitiva, in tranquillità, all’insegna del divertimento e del buon cibo locale. Un itinerario che ricalca in gran parte i camminamenti militari del fronte, risalenti alla Grande Guerra.

5 tappe golose si alterneranno tra scorci mozzafiato, panorami infiniti e colorati dalle calde tinte autunnali dei boschi circostanti.

Un’affascinante cornice montana che accompagnerà una rilassante escursione per tutta la famiglia, che si potrà fare in mtb, a piedi o in nordic-walking, guidata da esperti conoscitori del territorio che racconteranno passo dopo passo aneddoti e dettagli storico-naturalistici del paesaggio circostante.

Durante l’attività fisica, su un percorso di circa 10 km su strade sterrate e comodi sentieri, i partecipanti verranno premiati dalla golosa esperienza di assaporare le prelibatezze della cucina locale, preparate dalle malghe e dalle baite della zona, distribuite dai volontari di Brentonico in 5 tappe: colazione con tisane, caffè, marmellate fatte in casa e prodotti caseari freschi, aperitivo con stuzzicante birra artigianale, pranzo tipico con polenta, spezzatino e crauti, digestivo alpino e dolci della nonna per accompagnare una giornata di gusto a 360 gradi.

Partendo dal piazzale del Camping Polsa ci si sposterà verso Malga Susine che ospiterà la prima tappa, la colazione. Successivamente, a Bocca d’Ardole attraverso le gallerie del Corno della Paura, ecco la seconda tappa che offrirà l’aperitivo. Raggiungendo Baita Montagnola si potrà quindi gustare la portata principale tra cibo tipico e musica. Proseguendo, si giungerà alla tappa del digestivo nei pressi del Monte Vignola, lungo “Il Percorso della Nostra Storia”: un sentiero recentemente inaugurato dagli Alpini di Brentonico in memoria della Prima guerra Mondiale. A chiusura della giornata, si ritornerà al Camping Polsa per essere accolti da dolci, musica e festa per tutti.

L’evento è organizzato dall’ Azienda per il Turismo Rovereto, Vallagarina, Monte Baldo in sinergia con l’Amministrazione Comunale, attraverso il Tavolo del turismo e in collaborazione con le associazioni di volontariato dell’Altopiano di Brentonico.

“Massimo supporto per questo tipo di eventi di promozione territoriale” sottolinea il presidente di Apt Giulio Prosser “Il visitatore si immerge nella autenticità della comunità locale, assaporando le eccellenze enogastronomiche che il luogo può offrire nella splendida cornice montana del Parco del Baldo. Un modo per far vivere appieno il nostro Monte Baldo in un periodo, quello autunnale, sul quale puntiamo sempre di più. Un plauso ai tanti volontari che permetteranno la realizzazione dell’evento”

Dante Dossi, sindaco di Brentonico rimarca:“Questa è una manifestazione che permette di vivere l’atmosfera, l’ambiente, la storia del Monte Baldo e del Parco Naturale Locale del Monte Baldo in tutte le sue peculiarità. A Goloso Baldo si ritrovano assieme la camminata, l’escursione a piedi o in bike, i sapori tipici, i percorsi della Grande Guerra, gli stupendi panorami con i colori autunnali del territorio circostante. L’itinerario di quest’anno ricalca in gran parte il nuovo ‘Percorso della Nostra Storia’, recentemente inaugurato: scelta voluta per promuovere il percorso della Grande Guerra che parte dalla Polsa”.

L’assessora al turismo e vice sindaca di Brentonico Silvia Mozzi aggiunge soddisfatta “Questa edizione punta ad una più forte sinergia degli operatori locali, coinvolti maggiormente accanto alle associazioni volontarie, sottolineando ancora di più quanto sia forte il legame tra chi vive e chi lavora nel territorio.” Prenotazioni a GolosoBaldo sul sito www.visirovereto.it o al link diretto bit.ly/GolosoBaldo a tariffa agevolata fino al 24 settembre, poi si pagherà il prezzo pieno.

Foto di: R. Prandini