APT GARDA DOLOMITI (TN) * “UNA NOTTE IN PALAFITTA”: « 4.000 PERSONE HANNO PRESO PARTE AL CONCORSO, A VINCERE È STATA UNA FAMIGLIA DI VICENZA »

Quattromila in lizza per una notte in palafitta in Valle di Ledro. Grande partecipazione al concorso che offriva l’indimenticabile esperienza a Ferragosto nel villaggio palafitticolo di Molina di Ledro: a vincere è stata una famiglia di Vicenza. Un viaggio nel tempo, una notte diversa in una palafitta per tornare alla preistoria e calarsi nello stile di vita dell’uomo dell’età del bronzo. Oltre 3.650 persone hanno preso parte al concorso “Una notte in palafitta”, promosso dal Comune di Ledro in collaborazione con Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. e il Museo delle Palafitte del Lago di Ledro (che fa capo al MUSE di Trento), che per il decimo anno metteva in palio l’esclusiva opportunità di vivere un insolito e appassionante viaggio nel tempo durante la notte di Ferragosto.

Ad aggiudicarsi il premio è stata Veronica Simonato di Chiampo (VI), che assieme al compagno Luca e al figlio Achille di cinque anni, si è “trasferita” per una notte all’interno di una delle palafitte sul Lago di Ledro, accanto al sito archeologico di Molina di Ledro, che dal 2011 è Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

Alla famiglia vincitrice sono inoltre stati offerti un’esclusiva visita guidata al Museo delle Palafitte del Lago di Ledro, diversi gadget della Valle di Ledro, un e-voucher dal valore di euro 150,00 per l’acquisto di Garda Trentino Experience, oltre al viaggio per raggiungere la palafitta.

“Il grande successo di questa iniziativa testimonia ancora una volta la poliedricità dell’offerta turistica del Garda Trentino che sorprende anche per la grande varietà delle proposte culturali. In questo contesto il Museo delle Palafitte del Lago di Ledro è uno degli attori più importanti, assieme ad altre realtà come il Museo delle Palafitte di Fiavè, il MAG – Museo Alto Garda e tutti gli altri musei e castelli del territorio” – ha affermato Oskar Schwazer, Direttore di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A.

Prima di trascorrere la notte all’interno dell’abitazione, i vincitori hanno preso parte anche alla caccia al tesoro preistorica dedicata al tema del pane e dei cereali. All’attività hanno partecipato ben 120 concorrenti, incontrando la soddisfazione del responsabile del Museo Donato Riccadonna, il quale ha sottolineato come la grande partecipazione sia stata di certo il miglior modo per accogliere la famiglia vincitrice. Al contempo, la caccia al tesoro è stata un’attività utile anche per immergersi ulteriormente nel mood dell’esperienza che ha entusiasmato non solo i grandi, ma soprattutto il piccolo Achille.

“Trascorrere una notte in una delle palafitte sul Lago di Ledro è stata un’avventura entusiasmante che ci ha permesso di staccare dalla quotidianità e goderci un momento unico in famiglia, reso ancor più magico dalla pioggia caduta durante la notte. Anche il nostro bambino porterà con sé per sempre il ricordo della meraviglia e dello stupore di questa avventura – ha commentato Veronica Simonato al termine dell’esperienza -. Il personale del museo ci ha fatti sentire come a casa e ci ha coinvolti con grande passione e gentilezza nelle attività della serata, dalla visita guidata alla caccia al tesoro alla prova degli abiti preistorici. Il giorno dopo abbiamo approfittato dell’occasione per andare alla scoperta della Valle di Ledro.”

“È stata certamente un’esperienza bellissima per i vincitori, soprattutto per il piccolo Achille, che ha chiesto di poter restare altre notti a dormire all’interno della palafitta. Il nostro obiettivo è proporre esperienze uniche nel loro genere, nel segno della filosofia del turismo lento: in Valle di Ledro gli ospiti possono rilassarsi, riscoprire la curiosità ed emozionarsi delle cose semplici. Un ringraziamento particolare lo rivolgo al Museo delle Palafitte per il lavoro svolto negli anni all’interno di un palinsesto ricco di proposte, per le famiglie e non solo, e a Garda Dolomiti S.p.A. per la promozione di queste attività” – ha concluso soddisfatto l’Assessore allo Sport e Turismo del Comune di Ledro Luca Zendri.

A confermare il grande interesse per l’iniziativa, gli ottimi risultati delle campagne digital e social promosse da Garda Dolomiti S.p.A. fino alla fine di giugno: circa 500.000 utenti raggiunti per un totale di 1,8 ML di impression, 12.000 visualizzazioni della pagina di destinazione, 1.300 reazioni alle inserzioni, oltre 400 tra commenti, salvataggi post e condivisioni e l’acquisizione di oltre 2.000 contatti funzionali per newsletter e altre campagne di digital marketing.