PAE – PARTITO ANIMALISTA EUROPEO * ABBATTIMENTO JJ4 E MJ5: « IN ATTESA DELLA SENTENZA DEL 13/7 “SIT-IN“ A ROMA (9.00) E TRENTO – CASTELLER (11.00)»

17.14 - martedì 11 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

La III sezione del Consiglio di Stato ha disposto la sospensione dei decreti di abbattimento di JJ4 e MJ5, firmati dal presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, fino al 13 luglio data dell’udienza collegiale.

“In attesa della sentenza il Partito Animalista Europeo ha indetto per giovedì 13, di concerto con altre associazioni animaliste, un doppio evento in contemporanea. Alle ore 9 prenderà il via il sit-in di Roma davanti al Consiglio di Stato per mantenere alta l’attenzione in difesa degli orsi e per dare sostegno ai legali delle associazioni impegnati nell’udienza collegiale.

A Trento dalle ore 11 per attendere l’esito dei giudici amministrativi vicino a Gaia, Papillon e Jonny, quest’ultimo ancora libero. In caso di esito negativo, Gaia potrà subito essere uccisa, per questo saremo davanti ai cancelli del Casteller determinati a fare da scudo umano per impedirne l’uccisione. – dichiara il presidente del Partito Animalista Europeo, Stefano Fuccelli – E’ prevista una nutrita partecipazione di cittadini in attesa della pronuncia dei giudici, è il giorno in cui verranno decise le sorti di Gaia e Johnny, se saranno graziati o condannati a morte.

Ovviamente la tensione è altissima anche se c’è ottimismo dopo il recente e determinante ok del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al trasferimento dell’orsa JJ4 in Romania. A comunicarlo è stato lo stesso Ministero dopo avere acquisito la disponibilità delle autorità del Paese dell’Europa dell’Est ad autorizzare lo spostamento del plantigrado dal Centro di recupero di fauna alpina di Casteller, a Trento, al Libearty Bear Sanctuary di Zarnesti.”

Partito Animalista Europeo