APT GARDA DOLOMITI (TN) * “TOURISM FACTORY“: FAILONI, « IL TERRITORIO DEVE OFFRIRE OPPORTUNITÀ A CHI LO VIVE PER BREVI PERIODI, COME PER TUTTO L’ANNO »

Garda Trentino, le nuove sfide di una destinazione ‘Italian Outdoor’. Grande affluenza per la terza edizione di Garda Tourism Factory, l’evento dedicato al turismo di destinazione nel quale sono stati presentati gli obiettivi raggiunti ed il nuovo concept di comunicazione che accompagnerà Garda Trentino nella nuova stagione.

Da tre anni a questa parte, dicembre è per Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. non soltanto il momento di guardarsi alle spalle e tracciare bilanci, ma soprattutto quello di guardare oltre e riflettere sul presente e il futuro della destinazione.

Per questo è nata Garda Tourism Factory, un appuntamento rinnovatosi nella serata di lunedì 11 Dicembre, e dedicato quest’anno alle nuove sfide che il Garda Trentino si prepara ad affrontare, a breve, medio e lungo periodo.

La serata, organizzata presso il Palacongressi di Riva del Garda, ha visto la partecipazione, tra gli altri, dell’Assessore al Turismo della Provincia Autonoma di Trento Roberto Failoni, del Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti, del Direttore di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Oskar Schwazer, del Presidente di UNAT Alto Garda Enzo Bassetti, oltre che di numerosi amministratori e autorità dei comuni del territorio.

Anche quest’anno i numeri hanno premiato il Garda, registrando a fine ottobre quasi 4 milioni di presenze (+2,5% rispetto al 2022) e con un importante passo avanti in termini di destagionalizzazione, uno dei temi portati sul tavolo proprio a Garda Tourism Factory lo scorso anno, come dimostra, ad esempio, il +18,4% di presenze da gennaio a fine maggio rispetto al 2022.

Un obiettivo raggiunto anche grazie al dialogo con le varie componenti del territorio: cittadini, operatori e collaboratori. “Nel 2023 si sono tenute oltre 80 riunioni tra APT, Comuni, Comunità di Valle e Associazioni di Categoria,” ha sottolineato il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti, “momenti per condividere una visione comune sul percorso e sul valore che ricerchiamo, ma anche per ascoltare e concentrarsi sui temi più sentiti dalla comunità: gli appartamenti ad uso turistico, la gestione dei rifiuti, i taxi e la mobilità territoriale, i collegamenti con gli aeroporti e la sicurezza. Ma il confronto è un aspetto fondamentale anche per chi lavora per la destinazione: non a caso, nei mesi scorsi i collaboratori della nostra APT si sono recati in visita presso altre realtà turistiche per trarre ulteriori spunti e ispirazioni da mettere al servizio del futuro del Garda Trentino”.

Altrettanto forte è poi il tema della sostenibilità, sul quale il Garda Trentino intende insistere sulla rotta già tracciata da iniziative come Bus&Go e AutoStop, con un Bike Festival totalmente plastic free e un progetto di certificazione ‘green’ di località e strutture: i dati dimostrano, infatti, che il 23% del mercato DACH è disposto a pagare un prezzo più alto per una struttura attenta alla sostenibilità. Per questo, Garda Dolomiti ha avviato un dialogo con GSTC (Global Sustainable Tourism Council), organismo nato dall’United Nations Environment Programme e dall’United Nations World Tourism Organization, che opererà come ente di verifica degli standard internazionali, e di promozione della sostenibilità e la responsabilità sociale nel turismo.

Dopo gli anni segnati dalla pandemia, anche il turismo business sul territorio ha definitivamente ritrovato vigore: una componente importante e dalle radici ormai profonde, come ricordato dal Presidente di UNAT Alto Garda Enzo Bassetti: “Nel 2023 il Palazzo dei Congressi di Riva del Garda ha festeggiato cinquant’anni dal suo primo evento. Questa fu la chiave di volta nell’obiettivo di prolungare la stagione nell’Alto Garda, evolvendo il turismo locale in quello business, con nuove esigenze e nuovi servizi. Quella del turismo nel nostro territorio è una storia lunga e affascinante, ed è importante capirne le origini per guidare e interpretare le scelte del futuro.”

Alle prossime sfide si è dedicato invece nel suo intervento il Direttore di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Oskar Schwazer: “In un mondo nel quale la forbice sociale va allargandosi, è sempre più importante lavorare sul proprio posizionamento, puntando ad offrire la best experience in alternativa al best value: chi conquista un ospite grazie al prezzo potrà perderlo altrettanto facilmente per lo stesso motivo. Per questo puntiamo, oltre a realizzare servizi ed esperienze di qualità ai nostri ospiti, anche a rinnovare la nostra comunicazione e il racconto del territorio, puntando sul concept ‘Italian Outdoor’, che rappresenta tutte quelle esperienze legate al nostro territorio e al lifestyle italiano, con una struttura chiara in termini di obiettivi e ospiti target.”

In conclusione, l’Assessore al Turismo della Provincia Autonoma di Trento Roberto Failoni ha sottolineato l’importanza di creare le condizioni affinché non ci sia conflitto fra gli interessi dei residenti e quelli del turismo. “Oggi l’orizzonte del Garda Trentino non è quello di innalzare il numero di presenze, ma di aumentare la redditività delle aziende e degli investimenti. Il territorio deve saper offrire opportunità a chi lo vive per brevi periodi come per tutto l’anno: visto il grande successo delle Card tra collaboratori e ospiti, potrebbe essere una buona idea istituirle anche per chi abita sul territorio. A livello di prodotto, credo che il trekking sia un elemento sul quale puntare con forza nel prossimo futuro: una disciplina praticabile ormai 365 giorni l’anno, e una nuova sfida che il Garda Trentino potrà vincere, come già fatto con la vela negli anni recenti.”