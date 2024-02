A.C. TRENTO * CALCIO SERIE “C“: 29ESIMA GIORNATA: « FRANCESCO BALDINI CONVOCA 23 GIOCATORI PER LA GARA CASALINGA CONTRO LA PRO PATRIA, 1/3 (ORE 20.45) »

18.00 - giovedì 29 febbraio 2024

Francesco Baldini convoca 23 giocatori per la gara casalinga contro la Pro Patria. Il tecnico Gialloblù: “Questo gruppo ha ampi margini di miglioramento. Il nostro punto di forza è la compattezza, dobbiamo migliorare nel palleggio. Le prossime partite ci diranno per quali obiettivi dovremo lottare”.

Dopo la convincente vittoria contro la Pro Sesto, ottenuta allo stadio “Ernesto Breda” di Sesto San Giovanni, il Trento vuole continuare a raccogliere punti importanti per la propria classifica. Alle porte c’è l’impegno contro la Pro Patria, in programma domani alle ore 20.45 allo “Stadio Briamasco” di Trento. Al momento, in classifica, i Gialloblù sono quattordicesimi con trentaquattro punti in graduatoria. La Pro Patria, invece, è tredicesima a trentacinque punti. Per quanto riguarda le statistiche, si tratta del decimo confronto ufficiale nel calcio professionistico tra le due comapagini. Il bilancio, in terra trentina, è a favore dei gialloblù con 6 vittorie dei padroni di casa (ultima 3-0 nella serie C 2021/22), 2 pareggi (ultimo 0-0 nella serie C dello scorso anno) ed 1 successo ospite (2-0 nella serie C 1975/76). Il tecnico degli aquilotti Francesco Baldini ha convocato 23 giocatori. Non ci saranno Pol Garcia Tena, Ruggero Frosinini e i lungodegenti Sergiu Suciu e Leon Sipos.

I CONVOCATI:

PORTIERI Giacomo Pozzer (2001); Alessandro Russo (2001); Leonardo Santer (2006).

DIFENSORI Alberto Barison (1994); Daniel Cappelletti (1991); Luca Ferri (1991); Nosa Edward Obaretin (2003); Andrea Trainotti (1993); Giovanni Vaglica (2003); Davide Vitturini (1997).

CENTROCAMPISTI Tommaso Pietro Brevi (2002); Leonardo Di Cosmo (1998); Pasquale Giannotti (1999); Filippo Puletto (2004); Armand Rada (1999); Mattia Sangalli (2002).

ATTACCANTI Emanuele Anastasia (1996); Luigi Caccavo (2004); Jonathan Italeng Ngock (2001); Cristian Pasquato (1989); Antonio Satriano (2003); Luigi Spalluto (2001); Giovanni Terrani (1994).

LE DICHIARAZIONI DI BALDINI:

Queste le dichiarazioni di Francesco Baldini rilasciate in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Pro Patria: “La settimana è andata bene. Abbiamo recuperato diversi giocatori: Giannotti, Barison e Russo ma purtroppo abbiamo perso Frosinini. Il gruppo è consapevole dell’importanza della partita e della distanza ridotta che in classifica c’è tra noi e la Pro Patria. In vista della gara di venerdì, dobbiamo aumentare la concentrazione perché sappiamo essere una sfida molto importante. Sono convinto che questa squadra, nella sua globalità, abbia ancora grandissimi margini di miglioramento, soprattutto nei giovani. In questo momento penso che la compattezza sia la miglior virtù di questa squadra che deve invece migliorare nel palleggio.

Mi è dispiaciuto perdere contro la Pergolettese e per questa ragione voglio utilizzare un po’ tutte le carte che ho disposizione. Il portiere Russo, in settimana, ha fatto degli allenamenti differenziati. Credo ritornerà in campo dalla partita contro l’Alessandria. Il livello di tutte le squadre di Serie C si equivale. La Pro Patria è una formazione di qualità. Non commettiamo l’errore di farci condizionare dalle ultime sconfitte. Ci aspetta un ciclo di partite determinanti per il nostro cammino. Si tratta di un momento delicato della stagione. Queste partite ci diranno per quali obiettivi dovrà lottare il Trento”.

L’ARBITRO DELL’INCONTRO

La direzione di gara è stata affidata al Signor Felipe Salvatore Viapiana della Sezione di Catanzaro, coadiuvato dagli assistenti Signor Marco Cerilli di Latina e Signor Lorenzo Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto. Quarto Ufficiale il Signor Gianluca Toselli di Gradisca d’Isonzo.

LA GARA DI ANDATA

GIORNATA 10

PRO PATRIA – TRENTO 0-2 (0-1)

RETI: 15’pt Terrani (T), 50’st rig. Petrovic (T)

PRO PATRIA (3-5-2): Rovida; Moretti, Fietta (41’st Marano), Saporetti; Renault, Nicco (30’st Zanaboni), Bertoni, Ferri (15’st Citterio), Ndreka; Parker, Piton (15’st Stanzani). A disposizione: Mangano, Vaghi, Bashi, Lombardoni, Caluschi. Allenatore: Riccardo Colombo

TRENTO (4-3-3): Russo; Frosinini, Trainotti, Ferri (34’st Barison), Vaglica; Suciu (30’st Rada), Sangalli, Attys (15’st Pasquato); Anastasia (15’st Vitturini), Petrovic, Terrani (34’st Obaretin). A disposizione: Pozzer, Di Giorgio, Ercolani, Galazzini, Brevi. Allenatore: Bruno Tedino

ARBITRO: Cristiano Ursini di Pescara

ASSISTENTI: Angelo Tomasi di Lecce e Umberto Galasso di Torino

IV UFFICIALE: Saverio Esposito di Ercolano

NOTE: pomeriggio autunnale, cielo nuvoloso, temperatura attorno ai 14°. Campo in discrete condizioni. Ammoniti: 45’pt Parker. Angoli: 8-2. Recupero: 1’+5’. Totale spettatori: 550 circa

LA PARTITA IN DIRETTA TV E ALLA RADIO

Su Sky Sport con la telecronaca affidata a Matteo Viscardi. Aggiornamenti live sulle frequenze di Radio Dolomiti.

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA 29a GIORNATA DI SERIE C NOW GIRONE A

ALBINOLEFFE – GIANA ERMINIO Venerdì 1° marzo Ore 20.45

LUMEZZANE – ARZIGNANO V. Venerdì 1° marzo Ore 20.45

PERGOLETTESE – ALESSANDRIA Venerdì 1° marzo Ore 20.45

TRENTO – PRO PATRIA Venerdì 1° marzo Ore 20.45

VIRTUS VERONA – PRO SESTO Venerdì 1° marzo Ore 20.45

ATALANTA U23 – NOVARA Sabato 2 Marzo Ore 18.30

PRO VERCELLI – MANTOVA Sabato 2 Marzo Ore 18.30

TRIESTINA – LEGNAGO SALUS Sabato 2 Marzo Ore 18.30

RENATE – PADOVA Domenica 3 Marzo Ore 14.00

L.R. VICENZA – FIORENZUOLA Domenica 3 Marzo Ore 18.30