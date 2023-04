MARINA MATTAREI * ORSI TRENTINO: « SARÀ UNA BATTAGLIA PER LA NOSTRA AUTONOMIA, PER CAPIRE SE SIAMO DEGNI DI MERITARLA O L’ABBIAMO RIDOTTA A MERA QUESTIONE FINANZIARIA »

21.58 - venerdì 14 aprile 2023

Gentile direttore Franceschi,

mi prendo la responsabilità di commentare… con la morte atroce di Andrea abbiamo oltrepassato una linea di demarcazione fondamentale, che non ci consente più margini di ritorno al mondo di prima. Questo non è più il tempo della tolleranza e della ragionevolezza, del confronto salottiero di opinioni all’insegna del “Politically correct”, dell’accettazione dei tempi e dei pronunciamenti, pure discordanti e volubili, degli organi preposti, dei cavilli legali e delle interpretazioni giuridiche.

Chi ha vissuto con l’anima il dolore e la rabbia gridati (con enorme dignità peraltro) dalla famiglia di Andrea, il figlio, il fratello e il fidanzato di un’intera comunità, non può più accettare questo ulteriore vergognoso affronto. Sarebbe come uccidere di nuovo Andrea, questa volta sarebbero le nostre mani ad essere lorde di sangue.

Ognuno di noi, nel suo cuore ha preso un impegno preciso mercoledì.. Davanti alla bara di Andrea (che sembrava come sospesa , nel limbo tra il cielo e la terra..) e abbracciando quella madre e quel padre e quella sorella e quella fidanzata devastati eppure così forti: tornare a quella tomba e depositarvi il fiore della giustizia.

Come ho già espresso al Presidente Maurizio Fugatti il riconoscimento per non essere scappato, per aver guardato in quell’abisso di orrore, così gli ho assicurato che troverà il coraggio e la determinazione per affrontare questo percorso ignobile perché ha ricevuto il mandato di un’intera comunità trentina.

E questa sarà anche una battaglia cruciale per la nostra Autonomia, per capire se siamo ancora degni di meritarla, se l’abbiamo ridotta a una mera questione finanziaria, o se abbiamo ancora onore e responsabilità per rivendicarla e testimoniarla… saremo noi a decidere quando scrivere la parola “Fine” su questa tragedia. Nessun altro!

*

Marina Mattarei

Rabbi (Tn)