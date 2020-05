PRESIDENTE BERLUSCONI * FESTA DELLA MAMMA: « IL LEGAME PIù PROFONDO, L’AMORE PIù GRANDE CHE CIASCUNO DI NOI PORTA NEL CUORE »

La mamma è l’affetto più caro, il legame più profondo, l’amore più grande che ciascuno di noi porta nel cuore. In occasione della festa della mamma formulo i miei più sentiti auguri a tutte le mamme, alle mamme giovani e a quelle meno giovani ed anche a quelle, come la mia, che oggi ci guardano e ci proteggono dal Cielo.

E auguri speciali dal profondo del cuore alle mamme che in quest’emergenza faticano in casa con i figli che non vanno a scuola, alle mamme meno giovani che sono rimaste sole, chiuse nelle loro case o nelle case di riposo e che per mesi non hanno avuto neppure il conforto di una visita dei loro figli e dei loro nipotini, alle mamme che lavorano negli ospedali, nei reparti covid, che hanno rischiato e rischiano ancora la vita per salvare quella degli altri, con la preoccupazione di poter contagiare i propri cari.

Auguri a tutte le mamme che con il loro alto gesto d’amore hanno donato a tutti noi la vita.