KATIA ROSSATO * SANITÀ: «RSA IN TRENTINO, RESIDENTI ALLETTATI PER MANCANZA DI PERSONALE»

16.36 - martedì 11 giugno 2024

Gentile direttore Franceschi,

la mancanza di personale a tutti i livelli all’interno delle varie RSA in Trentino è ormai una situazione cronica e nota da anni, ma purtroppo non si è mai cercato veramente di risolverla in maniera concreta e definitiva. I tanti operatori che appena possono decidono di fare un passaggio in APSS dovrebbero farci riflettere. Forse il carico di lavoro e la retribuzione nelle RSA non sono ai livelli di chi lavora in Azienda Sanitaria? Forse la responsabilità non è la stessa?

La situazione della carenza di personale si è accentuata in particolar modo durante il periodo della pandemia ed è rimasta tale anche negli ultimi anni, se non peggiorata. A risentirne maggiormente sono i diretti interessati, ovvero i residenti delle varie strutture per anziani sul territorio. Premettendo che ringrazio con tutto il cuore gli operatori che attualmente prestano servizio nelle RSA trentine e che davvero ci mettono tutto l’impegno possibile in questa difficile situazione, non si può negare che a causa delle mancanza di personale, talvolta e soprattutto durante le festività o il fine settimana, molti residenti restano tristemente nel loro letto. Chi non riesce a mangiare da solo o non ha nessun parente, addirittura rischia di saltare i pasti.

Con quello che attualmente paga di retta mensile ogni residente, non avrebbe diritto di essere gestito giornalmente in maniera eccellente? Io ritengo proprio di si! Questa situazione non è più accettabile! Oggi, la cosa certamente prioritaria è lo stanziamento di fondi per delle nuove assunzioni nelle varie RSA del territorio. La situazione è abbastanza grave e senza nessun intervento a breve, rischiamo il collasso di alcune strutture. La popolazione trentina sta invecchiando, ce lo dicono i numeri e le statistiche! Non possiamo più tirare una corda già tesa, rischiamo davvero che si spezzi all’improvviso e questo non possiamo permettercelo!

*

Katia Rossato

già Consigliere Provinciale