ING. ZADRA * CIRCONVALLAZIONE TRENTO: « IERI IL SINDACO ED IL PRESIDENTE PAT HANNO DICHIARATO CHE “IL TERRENO NON INTERFERISCE CON IL BYPASS”, È BUFALA PAZZESCA »

19.27 - venerdì 1 dicembre 2023

Gentile direttore Franceschi,

le scrivo a proposito di By-pass ferroviario di Trento e circa la conferenza stampa della Rete dei Cittadini, Comitati Cittadini ed Sbm, di oggi. È stato un momento importante della battaglia contro il tracciato della Circonvallazione ferroviaria che Rfi, Comune di Trento e Provincia di Trento, si ostinano a voler realizzare in Sinistra Adige, in spregio a tutte le criticità, finora sottovalutate o ignorate.

Criticità puntualmente denunciate dal settembre 2021. Ora lo scenario chiaro! La Rete dei Cittadini, chiede di chi è la colpa se è stato perso il miliardo del Pnrr? Non certo dei Comitati che possono affermare che tutto quanto detto da due anni a questa parte è puntualmente accaduto.

Le carte ed i documenti dell’Appa sullo Scalo Filzi e sulle aree ex Sloi ed ex Carbochimica, nonché della Pat sulla geologia di Trento Sud sotto la Marzola, erano a disposizione di tutti. Comune di Trento e P.A.T. non hanno voluto vedere, hanno perso tempo per due anni ed ora siamo senza soldi.

La Rete dei Cittadini non crede al finanziamento promesso dal sottosegretario Edoardo Rixi dopo la notizia che il bypass di Trento è uscito dal PNRR. L’accordo di programma tra Rfi e Governo non sono soldi stanziati, ma sono soldi individuati come risorse necessarie per fare certe infrastrutture. Non sono soldi che stanno nel materasso di Salvini o di Rixi. La Rete pensa che questo finanziamento non ci sia. Se le cose stanno diversamente il governatore dica se ieri ha saputo a Roma quanti soldi ci sono, per quando e in che modo saranno erogati.

La Rete dei Cittadini afferma che una cosa la unisce saldamente a tutti gli altri Comitati, in questo momento, è il rifiuto di continuare a sentire menzogne, di considerare il fatto delle aree ex Sloi siano un fatto staccato dalla problematica del bypass. Con riferimento alle dichiarazioni rilasciate ieri in una nota dal sindaco di Trento Franco Ianeselli e dal presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti, dire che il terreno non interferisce con il bypass è una bufala pazzesca.

La Rete dei Cittadini chiede che i lavori si fermino e si ripensi il tracciato di questa opera non essendoci più la cogenza della scadenza. Risolvendo anche il problema delle merci pericolose che continueranno, in ogni caso , a transitare nel cuore dei quartieri della città di Trento

*

Ing. Paolo Zadra

La “Rete dei Cittadini” (retecittadini.trento@gmail.com)