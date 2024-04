DEMATTÈ * COMUNE TRENTO – SINDACO IANESELLI, « IL TEMPO DEGLI “INCANTATORI DI SERPENTI” È FINITO »

23.27 - martedì 2 aprile 2024

Egregio Direttore,

grazie al lavoro che svolgo e al ruolo Istituzionale che ricopro e che mi permette di toccare quotidianamente i problemi della nostra città, ritengo di conoscere molto bene tutto il territorio comunale di Trento. Fin dall’inizio del mio mandato e fino ad un paio di mesi fa, capitava spesso che residenti ed esercenti di molte zone della città, mi dicessero di non sapere nemmeno che faccia avesse Ianeselli, colui che piaccia o no, rappresenta tutti i cittadini e guida il Capoluogo di una Provincia importante come la nostra.

Ora la situazione è decisamente mutata e dopo quattro anni di distanza siderale da un territorio vasto come il nostro e ad un anno circa dalle prossime elezioni amministrative, il Sindaco ha ufficialmente avviato la campagna elettorale con appuntamenti a raffica e sorrisi smaglianti nelle varie Circoscrizioni.

Tutto questo dopo aver passato quattro anni a cercare di imporre con forza e aria di supponenza le proprie visioni ai cittadini, talvolta addirittura inciampando nella sua stessa arroganza, basti guardare il disastro combinato in merito alla questione telecamere e intelligenza artificiale, una triste vicenda che è costata parecchie migliaia di euro alle casse comunali.

Nonostante lo sterile tentativo dell’Assessore Gilmozzi, storico e navigato esponente della politica trentina che dal momento del suo insediamento, probabilmente consapevole della deriva che ha intrapreso la nostra città, aveva promesso di occuparsi delle piccole cose, risulta fin troppo evidente come a Trento la quotidianità dei cittadini sia stata totalmente trascurata.

Sono stati favoriti i grandi progetti, le grandi visioni e i grandi cambiamenti, il tutto per soddisfare l’ego e le manie di grandezza di una persona sola, il tutto a discapito dei problemi reali del territorio e dei cittadini. E pazienza se alcune cose sono palesemente irrealizzabili ed altre ci porteranno sull’orlo del burrone. Oramai abbiamo capito bene che per Ianeselli e la sua Giunta, forma e apparenza contano più della sostanza.

Sono assolutamente certo che il centrodestra sia finalmente maturo e pronto a porre rimedio ai problemi e alle criticità che affliggono da molti anni la nostra città, ma anche a quelli creati da questa Amministrazione Comunale targata Ianeselli.

Sono altresì convinto che anche i cittadini di Trento siano pronti a quella svolta che auspicano da tempo, ma che nei fatti non sono mai riusciti a raggiungere. Il tempo degli “incantatori di serpenti” è finito!

Sono fiducioso…. Noi ci siamo!

*

Daniele Demattè

Consigliere Comunale di Trento – Fratelli d’Italia A.N.