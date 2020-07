VVF RIVA DEL GARDA (TN) * INTERVENTO SS45BIS TRA RIVA E LIMONE: « AUTOARTICOLATO ESTERO URTA LA GALLERIA, NOTEVOLI I DISAGI AL TRAFFICO » (VIDEO)

Verso le ore 16:00 di oggi una squadra VV.F. dello scrivente è intervenuta in supporto degli uomini del Commissariato di P.S. di Riva. Nello specifico un autoarticolato estero imboccava erroneamente la gardesana in direzione Limone rimanendo bloccato all’altezza della Casa della Trota. La centina dell’autocarro urtava la galleria naturale e ne risultava il blocco totale del traffico ambo i sensi. Provveduto al disincastro si coordinava la chiusura totale già nell’abitato di Riva per permettere le operazioni di retromarcia fino all’area di sosta tra la galleria Casagrande e L’Orione. Notevoli disagi al traffico. Sul posto la Polizia Locale e i Carabinieri a supporto.