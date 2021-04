VVF RIVA DEL GARDA (TN) * INTERVENTI: « INCIDENTE STRADALE TRA AUTOVETTURA E CICLOMOTORE / SOCCORSA UNA PERSONA PRECIPITATA DURANTE I LAVORI DI POTATURA »

Nel pomeriggio di oggi la squadra reperibile è intervenuta per incidente stradale tra viale Martiri e via Lutti e per supporto elisoccorso presso il centro tamponi dell’APSS di via Rosmini. Nel primo caso si è trattato di auto vs ciclomotore con ferite medio lievi per la centaura. Nel secondo caso invece una persona intenta in lavori di potatura è precipitata da rilevante altezza riportando ferite più gravi. I volontari hanno trasportato l’equipe sul target per le prime cure avanzate del medico d’urgenza.

Si evidenzia complice la bella giornata un notevole aumento del traffico veicolare.