VVF RIVA DEL GARDA (TN) * INCENDI: « DUE LE AUTOVETTURE ANDATE A FUOCO, CHIESTO L’INTERVENTO DELL’UFFICIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TRENTO PER ACCERTARE LE CAUSE DEI ROGHI »

Questa notte il corpo di Riva del Garda è stato allertato per un incendio autovettura attorno alle ore 2.30. Giunti sul posto si rilevava il proprietario che in autonomia, con un estintore, aveva provveduto a spegnere il principio di’incendio.

C’è stato giusto il tempo di verificare le temperature ed iniziare il raffreddamento della autovettura che dalla centrale 115, 10 minuti dopo il primo, ci veniva comunicato un nuovo intervento.

Questa volta un incendio autovettura che interessava un garage ed un altro mezzo. Giunti sul posto si provvedeva a spegnere l’incendio con l’auto gia completamente avvolta dalle fiamme ed, allo stesso tempo, raffreddare l’intorno per evitare che le fiamme si propagassero al vicino garage ed al camper.

In accordo con le forze dell’ordine è stato chiesto l’intervento dell’ufficiale dei vigili del fuoco di Trento per accertare le cause dei due roghi.

Gli interventi sono terminati alle 4 ed hanno interessato una squadra di 11 vigili e due mezzi. Sul posto, le forze dell’ordine e l’ufficiale dei vigili del fuoco di Trento.

Poco dopo, alle 6, la squadra è intervenuta nuovamente per verificare gli esiti delle forti piogge in prossimità di un restringimento della sezione idraulica del fiume Albola in corrispondenza di un cantiere edile. In accordo con i servizi proposti sono state messe in atto le procedure per evitare esondazioni del fiume e la possibile chiusura della strada del “Grez”.