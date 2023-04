MORANDUZZO (LEGA) * SPAZIO S. VINCENZO (TRENTO): « LO SVILUPPO DELL’AREA È STATO VOLUTO DALLA LEGA, CONTRO IL PARTITO DEI ‘NO” »

16.01 - martedì 4 aprile 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

MORANDUZZO: “SVILUPPO AREA SAN VINCENZO VOLUTO DA LEGA CONTRO IL PARTITO DEI NO”

Nella sua recente intervista a un quotidiano locale ancora una volta il sindaco di Trento non ha posto la dovuta attenzione agli sforzi fatti dalla Lega a livello provinciale per la riqualificazione dell’area di San Vincenzo sminuendo il lavoro che è stato fatto nel portare Vasco Rossi a Trento e trasformare un evento storico come un’occasione unica per rilanciare un’area abbandonata da più di 20 anni da un centrosinistra immobilista che aveva acquistato quel terreno per 25 milioni di euro lasciandolo poi abbandonato per tutti questi anni.

Del resto non pare proprio che il Sindaco Ianeselli sia tanto diverso da chi lo ha preceduto e lo dimostra per come manifesta le sue idee circa lo sviluppo dell’area. Fosse stato per lui e per il centro-sinistra quell’area sarebbe ancora in uno stato di abbandono.

Negli ultimi vent’anni si è tanto parlato dello sviluppo di quel terreno, passando dalla cittadella militare a un lido, ma senza trovare alcuna soluzione se non quella che poi proprio Fugatti ha con coraggio trovato, trasformarla nella Trentino Music Arena che tanto successo ha riscontrato durante il concerto di Vasco e che continuerà a farlo richiamando turisti e amanti della musica e dello spettacolo da tutto il Paese.

È quanto dichiarato in una nota dal Consigliere provinciale della Lega Salvini Trentino, Devid Moranduzzo.