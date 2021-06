UNITN * NUOVI DIRETTORI DIPARTIMENTI: « ALESSANDRO PEGORETTI INGEGNERIA INDUSTRIALE – GIUSEPPE SCIORTINO SOCIOLOGIA – FLAVIO BAZZANA ECONOMIA – ANA MARIA ALONSO RODRIGUEZ MATEMATICA »

Cambiano i direttori dei dipartimenti dell’Ateneo trentino. I primi a essere eletti sono stati ieri Alessandro Pegoretti a Ingegneria industriale, Giuseppe Sciortino a Sociologia e Ricerca sociale, Flavio Bazzana confermato a Economia e Management e Ana Maria Alonso Rodriguez a Matematica. Rimarranno in carica per tre anni a partire dal prossimo primo ottobre. Nei prossimi giorni elezioni anche a Biologia cellulare, computazionale e integrata, Psicologia e Scienze cognitive, Ingegneria civile, ambientale e meccanica, Ingegneria e Scienza dell’informazione, Lettere e Filosofia e Giurisprudenza

Tempo di elezioni in queste settimane all’Università di Trento. Tra la fine di giugno e la metà di luglio si rinnovano i vertici di quasi tutti i dipartimenti dell’Ateneo. Ad eleggere il nuovo direttore o direttrice sono infatti dieci dipartimenti su undici: Ingegneria industriale, Sociologia e Ricerca sociale, Economia e Management e Matematica (23 giugno), Biologia cellulare, computazionale e integrata – CIBIO e Psicologia e Scienze cognitive (30 giugno), Ingegneria civile, ambientale e meccanica (1 luglio), Ingegneria e Scienza dell’informazione (12 luglio), Lettere e Filosofia (15 luglio) e Giurisprudenza (20 luglio). Per i neoeletti e le neoelette l’incarico avrà inizio dal primo ottobre e resteranno in carica per tre anni, fino al 30 settembre 2024. Il Dipartimento di Fisica ha invece già eletto lo scorso novembre Franco Dalfovo a suo direttore.

La prima tornata di elezioni per quattro dipartimenti si è conclusa ieri nel tardo pomeriggio e, come è avvenuto già per l’elezione del rettore, le votazioni si sono svolte tutte online. A Ingegneria industriale Alessandro Pegoretti prende il posto di Dario Petri. A Sociologia e Ricerca sociale il nuovo direttore è Giuseppe Sciortino che sostituisce Mario Diani. Riconferma invece a Economia e Management per l’uscente Flavio Bazzana. A Matematica Ana Maria Alonso Rodriguez è direttrice al posto di Marco Andreatta.

Il dettaglio dei risultati – Nel dettaglio, Alessandro Pegoretti, è stato eletto alla guida di Ingegneria industriale dal Consiglio di dipartimento con 52 voti a favore, 1 scheda bianca, 3 ad altri professori. I votanti sono stati 56 su 63 aventi diritto. Nato e laureato a Trento, Pegoretti professore ordinario di Scienza e Tecnologia dei materiali ed è in UniTrento dal 1992.

Giuseppe Sciortino – unico candidato per Sociologia e Ricerca sociale – ha ottenuto 47 voti a favore su 64 votanti. Gli aventi diritto erano 72. Originario di Palermo, Sciortino è professore ordinario di Sociologia generale ed è a Trento dal 1996.

La riconferma di Flavio Bazzana, unico candidato, è avvenuta con 69 voti a favore su 87 votanti. Gli aventi diritto erano 93. Nato a Bolzano, Bazzana è professore ordinario dal 2016 in Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale

A Matematica è stata eletta direttrice Ana Maria Alonso Rodriguez. Il Consiglio di dipartimento si è espresso con 47 voti a favore, 2 ad altri professori e 2 schede bianche. I votanti sono stati 51 su 58 aventi diritto. Originaria di Avilés (Spagna), Alonso è professoressa ordinaria di Analisi numerica ed è a Trento dal 2003.