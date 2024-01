PAT * INTERRAMENTO FERROVIA: « LA FIRMA DEL PROTOCOLLO CON COMUNE E GRUPPO FS, SALA BELLI (1/2 – 12.15) »

17.09 - martedì 30 gennaio 2024

Trento, giovedì 1° febbraio la firma del Protocollo per l’interramento della ferrovia.Alle 12.15 in Sala Belli per l’intesa Provincia, Comune e Gruppo FS.

Sarà siglato alle 12.15 di giovedì primo febbraio, nella Sala Belli del Palazzo della Provincia di Trento, il Protocollo tra Provincia autonoma, Comune di Trento e Gruppo FS per la seconda fase del Progetto integrato di Trento, che prevede l’interramento della linea ferroviaria Verona Brennero e la realizzazione della nuova stazione ipogea.

All’incontro, che vedrà la presenza del viceministro alle Infrastrutture e ai trasporti Edoardo Rixi, parteciperanno il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, il sindaco di Trento Franco Ianeselli, l’amministratore delegato e direttore generale di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) Gianpiero Strisciuglio e l’amministratore delegato di FS Sistemi Urbani (Gruppo FS) Umberto Lebruto.