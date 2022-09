PAT * “FESTIVAL ECONOMIA 2022“: « IN UN PODCAST LE VOCI DEI PROTAGONISTI, DAI PREMI NOBEL PARISI E PHELPS AGLI ACCADEMICI BROOKS E FLORIDI »

12.49 - mercoledì 28 settembre 2022

Festival dell’Economia di Trento: in un podcast le voci dei protagonisti dell’edizione 2022. Dai premi Nobel Parisi e Phelps agli accademici Brooks e Floridi, fino agli esponenti dell’economia e finanza Marcegaglia, Scaroni e Patuelli: in 14 puntate una selezione di interventi da ascoltare o riascoltare.

Quattordici puntate, due episodi a settimana, 7 settimane di programmazione, più di 25 voci coinvolte, 600 minuti di registrazione: sono alcuni dei numeri che caratterizzano la produzione del podcast “Le grandi voci del Festival dell’Economia”, un progetto inedito nato dalla collaborazione tra i media del Gruppo 24 ORE, organizzatore per la prima volta dell’appuntamento trentino che ha fatto registrare un grande successo con 228 eventi in programma e 600 relatori nell’edizione 2022.

La serie podcast è costituita da una selezione degli interventi relativi ai grandi temi di attualità toccati dal Festival: un’occasione per ascoltare, o riascoltare, le riflessioni di premi Nobel, economisti, accademici, politici sugli equilibri internazionali, le sfide dell’economia, i percorsi dell’innovazione, la transizione energetica, il nuovo senso della leadership, lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione dei talenti superando il gender gap.

“Il Mondo che verrà”, “L’uomo nuovo tra mondo digitale e neuroscienza”, “Il rischio recessione per l’economia mondiale”, “Management, leadership e felicità” sono alcuni dei titoli delle puntate del podcast che coinvolgono Premi Nobel come Giorgio Parisi, Edmund Phelps, Mohammed Yunus, accademici come Arthur Brooks, Luciano Floridi, Natalino Irti, Paola Severino, Giulio Tremonti, imprenditori e manager come Diana Bracco, Emma Marcegaglia, Antonio Patuelli, Gianfelice Rocca, Paolo Scaroni, diplomatici come Giampiero Massolo ed ex premier come Massimo D’Alema e Romano Prodi.

A inaugurare la serie, on line da mercoledì 28 settembre sul sito del Sole 24 Ore, di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio, i primi due episodi: “Le voci del Festival” con Fabio Tamburini, Direttore Il Sole 24 Ore, Radio 24 e Radiocor, Presidente del Comitato Scientifico Editoriale, Maurizio Fugatti, Presidente Provincia di Trento e Franco Ianeselli, Sindaco di Trento, Edoardo Garrone e Mirja Cartia d’Asero, rispettivamente Presidente e Amministratrice Delegata del Gruppo 24 ORE; e “Il mondo che verrà” con Natalino Irti, Università di Roma ‘La Sapienza’ e accademico dei Lincei, e Giorgio Parisi, Premio Nobel per la Fisica 2021.

Il progetto “Le grandi voci del Festival dell’Economia”, che inaugura una nuova linea di produzioni podcast a firma Gruppo 24 ORE, prepara l’appuntamento con la 18esima edizione del Festival, in programma dal 25 al 28 maggio 2023 e che avrà come tema “Il futuro del Futuro. Le sfide di un modo nuovo”. L’organizzazione sarà sempre curata dal Gruppo 24 ORE e da Trentino Marketing per conto delle istituzioni trentine.

Ascolta il podcast online su https://www.radio24.ilsole24ore.com/podcast-originali