UNIONE PER IL TRENTINO * ELEZIONE JOE BIDEN: « LA SUA NOMINA IN UN MOMENTO COSì DRAMMATICO PER IL CONTESTO INTERNAZIONALE, è MOTIVO DI SPERANZA »

L’Unione per il Trentino saluta con viva soddisfazione il successo di Joe Biden.

La sua elezione a Presidente degli Stati Uniti, in un momento così drammatico per il contesto internazionale, è motivo di speranza.

Certo non finisce il populismo che aveva connotato la leadership americana in questi ultimi quattro anni – e non finisce in Italia ed in Europa – ma con Biden l’America torna ad essere un punto di riferimento globale per i valori della democrazia.

Occorre cogliere questo segnale di speranza ed impegnarsi a fondo per dare voce e forza – anche nella nostra Comunità – a chi lavora per superare le paure e per costruire, pur in un momento difficile, nuove stagioni di fiducia, di solidarietà e di apertura.