VOLKSBANK * “ MIGLIORI IN ITALIA – CAMPIONI DEL SERVIZIO 2021 “: « RICONOSCIUTI DALL’ISTITUTO TEDESCO QUALITÀ E FINANZE, COME LA MIGLIORE BANCA REGIONALE ITALIANA »

Volksbank ha conseguito il sigillo di qualità come “Migliori in Italia – Campioni del Servizio 2021” nella categoria banche regionali dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanze. La Banca considera questo riconoscimento un forte apprezzamento del servizio reso ai clienti dai consulenti della Banca.

L’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF) in collaborazione con l’Università Goethe di Francoforte conduce da anni indagini di mercato finalizzate ad analizzare l’aspetto economico e qualitativo delle aziende attive in diversi settori. L’ITQF valuta ogni anno centinaia di imprese, prodotti e servizi per creare più trasparenza e confrontabilità. Gli studi di questo leader europeo delle indagini di qualità non sono sponsorizzati, in nessun modo, dalle aziende coinvolte e sono i clienti a decretarne o meno il successo.

Anche quest’anno nell’ambito dello studio “Migliori in Italia – Campioni del Servizio, 2020/2021”, giunto alla sua settima edizione, sono stati intervistati durante il mese di settembre 2020 circa 232.000 consumatori italiani sul servizio ricevuto da 1319 aziende in 152 diversi settori dell’economia nazionale. In particolare, sulle banche ai consumatori è stato chiesto di quale banca sono stati clienti negli ultimi 3 anni e di valutare il servizio ricevuto. Lo studio di ITQF è quindi la più ampia ricerca sul servizio delle aziende in Italia e il sigillo ricevuto una garanzia di qualità per i consumatori.

Volksbank è risultata la migliore tra le banche regionali con il punteggio di 67,1%, a conferma dell’eccellente attenzione e servizio ricevuti dai clienti nelle filiali della banca, della completezza della gamma di prodotti e servizi che Volksbank è in grado di offrire in tutto il periodo di relazione con i clienti, instaurando un rapporto fiduciario reciproco.

“Siamo molto onorati del sigillo ricevuto, sia per la professionalità dell’Istituto che lo promuove che perché premia gli sforzi della banca nel consigliare e supportare al meglio la clientela privati e imprese”, ha dichiarato il Direttore generale Alberto Naef. “Da anni cerchiamo di offrire il meglio alla nostra clientela ed ai nostri soci. In particolare, la ricerca svolta a settembre 2020 premia anche gli sforzi compiuti tra la primavera e l’estate 2020, nel continuare la nostra attività con efficacia malgrado le restrizioni legate all’epidemia Covid-19, che ha visto uno sforzo importante da parte di tutti i colleghi, nell’interpretare, risolvere e gestire le esigenze dei clienti, nonostante le distanze fisiche obbligate. Siamo costantemente impegnati nello sviluppo di nuove idee e progetti per far percepire ai clienti la nostra competenza, servizio, relazione e costante attenzione”.

*

Volksbank con sede a Bolzano, è presente come Banca regionale oltre che sul mercato d’origine dell’Alto Adige anche nel Nord-Est d’Italia nelle province di Trento, Belluno, Treviso, Pordenone Vicenza, Padova e Venezia. Le filiali di Volksbank complessivamente operative sono 169. La Banca (anno di fondazione 1886) annovera 1.300 collaboratori e circa 60.000 soci.