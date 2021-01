UILTRASPORTI – TRENTINO * INFRASTRUTTURE: PETROLLI, « LA POLITICA TRENTINA SARÀ IN GRADO DI SFRUTTARE I TEMI FUTURISTICI DEL TUNNEL DI BASE? »

La Provincia di Trento colga l’occasione per sviluppare progetti fattibili. La politica Trentina sarà in grado di sfruttare i temi futuristici del Tunnel di Base.

Come Uiltrasporti ci chiediamo se il Trentino saprà sfruttare il nuovo Tunnel di Base che collega Fortezza a Innsbruck? Lo scalo intermodale di Roncafort potrebbe rappresentare uno sviluppo per il territorio.

Si parla di un aumento di traffico dai 40/60 treni merci al giorno sulla tratta Brennero Verona. Ci siamo mai chiesti quante tonnellate di merci oggi transitano da Trento per raggiungere Verona Quadrante Europa per poi rientrare su gomma sul territorio? Roncafort diventerà scalo parcheggio visto che i treni sono una cinquantina a settimana mentre gli anni passati se ne producevano 200. Il solo miglioramento infrastrutturale dello scalo, con l’allungamento dei binari (all’interno del Terminal) fino a 750mt, renderà appetibile tale scalo alle imprese Ferroviarie e soprattutto alle imprese di trasporto. Rolla (camion completo a bordo del treno).

Lo scalo è chiuso dalle 21.00 del sabato alle 21.00 della domenica ci chiediamo perché non sfruttare il fermo mezzi pesanti del fine settimana per caricare i camion sul treno a Roncafort? Se la politica ha bisogno di spunti e visioni tecniche futuristiche concrete e non spot elettorali dannosi al territorio, la Uiltrasporti tutta, è pronta a collaborare.

*

Nicola Petrolli

Segretario Uiltrasporti