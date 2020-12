CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE-SÜDTIROL * CHICO FORTI – RIENTRO IN ITALIA: PRESIDENTE PACCHER, « FELICI DI AVERE RICEVUTO QUESTA SPLENDIDA NOTIZIA PROPRIO NELL’IMMINENZA DEL SANTO NATALE »

Chico Forti rientrerà in Italia. Il Presidente del Consiglio regionale Roberto Paccher esprime grande gioia e soddisfazione per la notizia dell’ imminente rientro in Italia di Chico Forti. “La perseveranza e la fiducia nelle Istituzioni alla fine ha premiato e siamo tutti molto felici di avere ricevuto questa splendida notizia proprio nell’imminenza del Santo Natale. Non vediamo l’ora di veder ritornare Chico nel suo amato Trentino e ci rallegriamo assieme alla sua famiglia, orgogliosi di averci sempre creduto”.

*

Roberto Paccher

Presidente del Consiglio Regionale

Trentino Alto Adige-Südtirol