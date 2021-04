UIL – UILA / TRENTINO * SFT: GIAIMO, « BENE L’INCONTRO CON LA DIREZIONE, QUASI TUTTE LE LAVORATRICI SONO STATE DISCOLPATE »

L’esito dell’incontro tra uila-uil e direzione Sft del 15 u.s. è stato positivo. Purtroppo tale incontro non è stato voluto, anzi è stato rifiutato dalle altre due sigle sindacali perché hanno deciso di intraprendere una linea diversa, con manifestazioni e stato di agitazione.

Noi abbiamo ritenuto fondamentale un incontro per capire gli effettivi problemi in essere. Il risultato è stato che l’azienda ha accolto le nostre giustificazioni e non ha applicato nessuna sanzione alla lavoratrice che seguiamo. Delle sei contestazioni, e non sette come è stato riferito erroneamente da una sigla sindacale, quasi tutte le lavoratrici sono state pienamente discolpate.

Restano aperte le posizioni di chi ha intrapreso il braccio di ferro. Uila in questo momento delicato è soddisfatta del risultato ottenuto e sempre più convinta che il dialogo e il confronto sono sempre il primo passaggio per ottenere buoni risultati.

*

Fulvio Giaimo

Unione Italiana dei Lavoratori Agroalimentari