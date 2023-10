UIL FPL SANITÀ – TRENTINO * VARAGONE, “ OSPEDALI, PERICOLO DIMISSIONI VOLONTARIE DA PARTE DI PERSONALE RIDOTTO ALLO STREMO “

21.11 - sabato 7 ottobre 2023

È assurdo pensare che dopo molteplici missive di richiesta di assunzioni nelle varie Unità operative, da parte della UIL FPL Sanità, ancora oggi ci sentiamo rispondere dalla Provincia autonoma di Trento e dall’Apss Trentino che loro hanno assunto il personale medico, sanitario e Oss necessario, enfatizzando l’aumento dello stesso in diverse realtà operative degli ospedali trentini, massimamente dopo la pandemia.

Inevitabilmente, il Segretario Generale della Uil Fpl Sanità del Trentino deve continuamente precisare come queste assunzioni siano state impiegate per “rattoppare gli organici”, causa pensionamenti, dimissioni volontarie e dallo scellerato taglio delle assunzioni. Non è possibile rimandare questa penosa situazione, rischiando ulteriori dimissioni volontarie da parte del personale ormai ridotto allo stremo o addirittura alla chiusura di reparti o ridimensionamenti dei posti letto.

Di conseguenza nascono situazioni incresciose come quelle che sta attraversando l’Ospedale riabilitativo Villa Rosa di Pergine Valsugana, realtà d’eccellenza trentina dove per carenza di personale Infermieristico e operatori socio sanitario si deve arrivare a soluzioni estreme come il ridimensionamenti dei posti letto o sovraccarichi di lavoro per il personale, ormai ridotto allo stremo con continui aberranti turni, straordinari e ferie non concessi.

Presso l’Ospedale s. Chiara di Trento, la situazione è drammatica. La sofferenza di personale medico, sanitario e Oss è diventata cronica, basti pensare che si continua a spostare di continuo il personale in turno per poter garantire il minimo di assistenza ai degenti presente nelle varie Unità operative. Ciò può comportare un elevato rischio di errore da parte del personale sanitario ai danni di chi è ricoverato. Per citare alcune criticità, nel Pronto Soccorso e nella Farmacia di questo nosocomio si continua imperterriti a lavorare sottolivello di organico, basti pensare che i Tecnici di Laboratorio in farmacia sono sotto di 3 unità su 10 totale e nel frattempo il lavoro negli ultimi 2 anni è aumentato di oltre il 20%.

Nelle scorse settimane siamo stati informati che -per carenza di personale infermieristico nell’Unita Operativa di Pediatria/Neonatologia dell’Ospedale di Rovereto- la decisione presa da parte della Dirigenza dell’Apss è stata ridurre di un’unità il personale infermieristico presente sul turno notturno.

Questa atroce decisione sta comportando un elevato rischio e disagio agli utenti: inoltre, non sono più garantiti gli standard minimi di sicurezza sia per i professionisti in turno che per gli utenti presenti.

Presso l’Ospedale di Arco l’Unità Operativa di Medicina generale e di Pronto Soccorso è drammatica, la carenza di personale medico sta comportando un elevato stress lavorativo, mai visto prima del personale rimasto. Nelle ultime settimane due medici si sono licenziati per andare a prestare il loro servizio in realtà private trentine, in quanto da parte della dirigenza aziendale nessuno ha posto rimedio alle loro questioni.

È imperativo che la Provincia autonoma di Trento convochi un incontro per affrontare con urgenza la questione delle assunzioni. Questa richiesta, ribadita con forte determinazione da UIl Fol Sanità Trentino non è più rinviabile, in quanto questa situazione mette a rischio non solo le strutture sanitarie, ma anche i reparti e i servizi che, in queste precarie condizioni, rischiano di interrompere la loro attività.

L’attenzione deve concentrarsi sulla risoluzione di questa crisi, affinché la salute dei cittadini e degli operatori sanitari non sia compromessa e il Servizio sanitario trentino possa garantire la qualità dell’assistenza a tutti i livelli. È fondamentale agire con determinazione per superare questa emergenza e assicurare un futuro più stabile e sicuro alle strutture sanitarie.

Giuseppe Varagone

Segretario Generale UIL FPL Sanità Trentino