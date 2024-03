ENEL * BILANCIO 2023: « UTILE NETTO A 6,5 MILIARDI (+20,7%), EBITDA A 22 MLD (+11,6%)

17.59 - giovedì 21 marzo 2024

Principali dati economico-finanziari consolidati

Ricavi a 95.565 milioni di euro (140.517 milioni di euro nel 2022, -32%)

La variazione è da ricondurre principalmente ai minori prezzi medi di vendita in un contesto caratterizzato da una progressiva normalizzazione del settore energetico rispetto al 2022, nonché al differente perimetro di consolidamento

EBITDA ordinario a 21.969 milioni di euro (19.683 milioni di euro nel 2022, +11,6%)

L’incremento è riconducibile al risultato positivo dei business integrati e delle attività di distribuzione, al netto delle variazioni di perimetro e delle operazioni di Stewardship rispetto al precedente esercizio

EBITDA a 20.255 milioni di euro (19.918 milioni di euro nel 2022, +1,7%)

Risultato netto ordinario del Gruppo a 6.508 milioni di euro (5.391 milioni di euro nel 2022, +20,7%)

L’aumento è riconducibile all’andamento positivo della gestione operativa ordinaria e alla minore incidenza delle interessenze dei terzi che hanno più che compensato l’incremento degli oneri finanziari netti dovuto all’evoluzione dei tassi di interesse di mercato rispetto al precedente esercizio, nonché il maggior onere fiscale da ricondurre al miglioramento dei risultati

Risultato netto del Gruppo a 3.438 milioni di euro (1.682 milioni di euro nel 2022, +104,4%)

Indebitamento finanziario netto a 60.163 milioni di euro (60.663 milioni di euro a fine 2022, -0,8%)

I positivi flussi di cassa generati dalla gestione operativa, la cessione di talune partecipazioni ritenute non più strategiche, gli effetti derivanti dall’emissione di prestiti obbligazionari non convertibili subordinati ibridi perpetui e la rilevazione dei contributi a sostegno degli investimenti hanno più che compensato il fabbisogno generato dagli investimenti del periodo e il pagamento dei dividendi

Indebitamento finanziario netto/EBITDA ordinario pari a circa 2,7x (rispetto a 3,1x a fine 2022)

Investimenti a 12.714 milioni di euro (14.347 milioni di euro nel 2022, -11,4%)

La variazione è riconducibile al differente perimetro di consolidamento rispetto al 2022 nonché alla focalizzazione degli investimenti sullo sviluppo delle reti di distribuzione e della capacità rinnovabile, principalmente in Europa

Il dividendo complessivo proposto per l’intero esercizio 2023 è pari a 0,43 euro per azione (di cui 0,215 euro per azione già corrisposti quale acconto a gennaio 2024), in crescita del 7,5% rispetto al dividendo complessivo di 0,40 euro per azione riconosciuto per l’intero esercizio 2022

Risultati 2023 e obiettivi del piano strategico del Gruppo

Conseguiti tutti gli obiettivi strategici previsti per il 2023

EBITDA ordinario e utile netto ordinario del Gruppo in linea con la guidance, rivista al rialzo a novembre 2023;

Le azioni manageriali realizzate hanno permesso di migliorare significativamente la generazione dei flussi di cassa con un FFO (Funds From Operations) pari a circa 14,8 miliardi di euro, che registra un incremento di circa 5,7 miliardi di euro rispetto al 2022 (+63% circa); la generazione di cassa (FFO) risulta essere 3 miliardi di euro superiore al valore massimo raggiunto storicamente dal Gruppo Enel;

Significativo avanzamento del processo di razionalizzazione del Gruppo con oltre il 90% del target di cessioni fissato a novembre 2023 già raggiunto, considerando quelle già finalizzate e quelle fino ad ora annunciate;

L’indebitamento finanziario netto pro-forma si attesta a circa 53,5 miliardi di euro; tale valore tiene conto anche delle operazioni di cessione di asset finalizzate successivamente al 31 dicembre 2023 nonché di quelle già annunciate e non ancora finalizzate, i cui effetti finanziari si produrranno solo a valle del completamento dei consueti processi autorizzativi da parte delle Autorità competenti. Pertanto, il rapporto indebitamento finanziario netto pro-forma/EBITDA ordinario è pari a circa 2,4x.