TRENTINO SVILUPPO * BIOFACH 2021: « è ON-LINE IL BANDO RIVOLTO ALLE AZIENDE CON CERTIFICAZIONE BIOLOGICA, SCADENZA 5 GIUGNO »

La fiera, punto di riferimento internazionale del settore, si terrà il prossimo febbraio a Norimberga.

Nel 2021 torna Biofach, il maggiore evento al mondo dedicato al biologico. La manifestazione è in programma dal 17 al 20 febbraio in Germania, a Norimberga, e sarà come sempre una preziosa occasione per presentare le novità di questo settore in continua crescita. Il Trentino ormai è di casa e quella del prossimo anno sarà la terza partecipazione con uno stand di sistema in cui le imprese potranno presentare i propri prodotti nel cuore del mercato tedesco, il primo in termini di export per la nostra provincia.

Trentino Sviluppo propone, in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento, un bando rivolto alle imprese con sede legale in Trentino e con certificazione biologica, appartenenti ai settori alimentare, vitivinicolo e cosmetico. La scadenza è il 5 giugno. Tra le principali novità di quest’anno c’è l’organizzazione di un percorso di formazione e accompagnamento mirato rivolto ai partecipanti. Inoltre, in virtù della persistenza dell’emergenza da Covid19, al fine di supportare con misure straordinarie la ripresa economica trentina, le imprese non saranno tenute al versamento della consueta quota di compartecipazione.