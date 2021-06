TRENTINO MARKETING SPA * GINNASTICA RITMICA: « FOLGARIA OSPITA I CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI, PER IL SECONDO ANNO (PALAZZETTO DELLO SPORT DAL 2 AL 4 LUGLIO) »

Alla vigilia della trasferta olimpica, Folgaria ospita per il secondo anno i Campionati italiani assoluti di Ginnastica Ritmica e i Campionati nazionali d’Insieme in programma al Palazzetto dello Sport dal 2 al 4 luglio. L’evento clou della stagione dei piccoli attrezzi richiama le migliori ginnaste provenienti da ogni parte del Paese per la conquista dei titoli 2021 con pubblico nuovamente in presenza, al 25% della capacità della struttura. Diretta delle gare sul Canale YouTube di Federginnastica e di gazzetta.it

Nel week end dal 2 al 4 luglio, al Palaghiaccio di Folgaria andranno in scena i Campionati italiani assoluti di Ginnastica Ritmica e i Campionati nazionali d’insieme delle categorie allieve, giovanile e open, organizzati dalla Federazione Ginnastica d’Italia, con la collaborazione della delegazione provinciale FGI di Trento, dell’official partner federale Trentino Marketing e dell’Azienda per il Turismo Alpe Cimbra. L’evento clou della stagione dei piccoli attrezzi, individuale e a squadre questa volta andrà in scena alla presenza del pubblico, il 25% della capacità del palaghiaccio in base alle normative in vigore, ovvero circa 370 posti.

L’appuntamento è stato presentato oggi dall’Assessore provinciale al turismo e sport Roberto Failoni, dal Consigliere della Federazione Italiana Ginnastica Franco Mantero, dalla Delegata FGI per il Trentino Michela Baroni e dai vertici dell’APT Alpe Cimbra con il Presidente Nicola Port e la direttrice Daniela Vecchiato.

«Questi importanti appuntamenti sportivi – ha ricordato l’Assessore Roberto Failoni – nascono da una forte sinergia tra territori, Trentino Marketing e Assessorato allo Sport, anche in un’ottica di valorizzazione del settore turistico. Il Trentino, una tra le provincie più sportive d’Italia, ha dimostrato negli anni grandi capacità organizzative, che le Federazioni per prime ci riconoscono, scegliendo le nostre località per disputare competizioni di grande livello. Anche questo Campionato italiano, con numeri importanti di presenze, diventa dunque per l’Alpe Cimbra un’occasione di ripartenza, naturalmente sempre con la massima attenzione alla sicurezza degli atleti e di tutti gli ospiti.»

Il Consigliere Federale Franco Mantero ha portato il saluto di Gaetano Tecchi, Presidente della Federazione Ginnastica e ricordato come l’appuntamento di Folgaria sarà uno dei primi in presenza di pubblico.

I numeri di questi Campionati sono stati ricordati da Michela Baroni, Delegata FGI per il Trentino: «A Folgaria saranno in gara 133 squadre da tutt’Italia per complessive 670 atlete in gara. Nel Campionato italiano assoluto le 10 ragazze in competizione si giocheranno i posti disponibili per le olimpiadi di Tokyo.»Ha inoltre evidenziato come l’organizzazione in Trentino di importanti appuntamenti abbia portato in pochi anni ad una forte crescita del movimento sportivo che oggi conta 24 associazioni affiliate, 2000 atleti e 130 tecnici.

«Essere di nuovo la location prescelta dalla Federazione Italiana di Ginnastica Ritmica per lo svolgimento dei Campionati Italiani Assoluti ci rende particolarmente orgogliosi ed è sicuramente una riconferma di come il Palasport di Folgaria sia una struttura perfetta per lo svolgimento di eventi così importanti”, ha affermato Daniela Vecchiato Direttore dell’Apt Alpe Cimbra. “La località si è organizzata per dare una calda accoglienza alle giovani atlete e alle loro famiglie e per meritarsi ancora una volta lo slogan Alpe Cimbra, la Montagna dei Campioni. Ringraziamo la Federazione e Trentino Marketing per il grande lavoro fatto insieme in questi mesi e che renderà questo Campionato sicuramente speciale».

Il Campionato italiano assoluto di ginnastica ritmica 2021 (51/a edizione dall’esordio della competizione nel 1971) vedrà in pedana le migliori interpreti del movimento dei piccoli attrezzi italiani. Tra le individualiste al Palaghiaccio rivivremo l’avvincente sfida tra Alexandra Agiurgiuculese, tricolore nel 2019, e la campionessa in carica Milena Baldassarri. Un duello che lo scorso anno si risolse a vantaggio di quest’ultima dopo un errore della prima proprio all’ultimo attrezzo delle quattro canoniche rotazioni con palla, cerchio, clavette e nastro. La coppia del Gruppo Sportivo dell’Aeronautica Militare, reduce dall’ottima prestazione in maglia azzurra nell’Egyptian Pharahos Cup a Il Cairo, in preparazione per i Giochi Olimpici di Tokyo, conquistati da entrambe nella rassegna iridata di Doha 2019, dovrà guardarsi le spalle dall’arrembante Sofia Raffaeli, l’astro nascente marchigiano, protagonista in Coppa del Mondo a Sofia, in Bulgaria, Tashkent, Baku e Pesaro e che lo scorso anno, nell’impianto trentino, si era presentata tra le senior, a sedici anni, con un bronzo nel concorso generale e un oro alle clavette. Occhio però alle altre possibili outsider, a cominciare da Sofia Maffeis (Polisportiva Varese) ed Eleonora Tagliabue (San Giorgio ’79 Desio), già convocate dalla DTN Emanuela Maccarani in occasione di World Cup e tornei internazionali di grande valore e prestigio. Non mancherà lo spettacolo neanche sul fronte dei gruppi. Gli Insiemi societari, sull’esempio delle nostre farfalle, d’oro e d’argento ai recenti Europei di Varna, si contenderanno i titoli delle categorie Allieve, Giovanile ed Open, che nel 2020 andarono, rispettivamente, alla Raffaello Motto, alla Faber Fabriano e all’Aurora Fano.

Grande attesa anche per le esibizioni delle Farfalle della Squadra Nazionale, allenate da Emanuela Maccarani. Negli intervalli del lunghissimo programma di questa tre giorni nell’Alpe Cimbra (in diretta YouTube sul canale della Federginnastica e su gazzetta.it), utile anche per definire le gerarchie e preparare le convocazioni ufficiali in chiave olimpica, attese dal Coni entro il 5 luglio, Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Martina Santandrea e Daniela Mogurean, con le riserve Laura Paris, Alessia Russo e Talisa Torretti, si esibiranno nei due esercizi ufficiali con le 5 palle e i 3 cerchi e 4 clavette con i quali tenteranno il loro assalto al podio giapponese, ad inizio agosto.

Il via al programma di gare venerdì 2 luglio alle 16 al Palaghiaccio di Folgaria con il Concorso Generale valido per il Campionato nazionale d’Insieme Allieve la cui finale è prevista verso le ore 18 e a seguire la premiazione.

Sabato 3 luglio le competizioni riprendono al mattino (ore 9.00) con il Concorso Generale del Campionato nazionale d’Insieme Giovanile. Nel pomeriggio dalle 14.15 il via al Concorso Generale del Campionato nazionale d’Insieme Open e alle 19.15 il Concorso Generale del Campionato italiano assoluto. In serata, alle 21.45 le premiazioni e la designazione delle atlete finaliste. Domenica giornata di finali, a partire dalle ore 10.00, in alternanza per il Campionato nazionale d’Insieme Giovanile, Open, le finali di Specialità e del Campionato assoluto. Alle 13.35 le premiazioni.

I biglietti di ingresso al Palaghiaccio per assistere alle gare si possono acquistare sul sito dell’APT Alpe Cimbra www.alpecimbra.it.