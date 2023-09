17.27 - mercoledì 13 settembre 2023

Variazione del programma del Concerto per i Suoni delle Dolomiti di domani 14 settembre: Viste le condizioni meteorologiche avverse e per garantire lo svolgimento del concerto, l’appuntamento con Luciano Biondini e Rosario Giuliani per l’Omaggio a Morricone è spostato alle ore 17:30 alla Gran Ciasa a Soraga di Fassa.

