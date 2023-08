TERMOMETRO POLITICO * SONDAGGI ELETTORALI LAB21.01: « CENTRODESTRA AL 47,2% / PD SOPRA IL 20%, MA NON CRESCE » (DATI: DIFFUSIONE 23/8)

07.57 - giovedì 24 agosto 2023

Sondaggi elettorali Lab21.01, il centrodestra è al 47,2%. Il Pd rimane sopra il 20%, ma non riesce a crescere.

Secondo uno dei pochi istituti che ha ripreso a fare sondaggi elettorali, Lab21.01, all’inizio del rientro dalle vacanze la maggioranza di centrodestra rimane solida. Perde uno 0,4% rispetto all’ultima rilevazione, ma è saldamente in testa, con il 47,2%.

A guidarla è Fratelli d’Italia, con il 29,2%, in leggero calo di due decimali. La Lega si conferma in buone condizioni, con un lusinghiero 10,3%, mentre Forza Italia scende dello 0,2% ed è al 7,1%.

A questi si aggiunge anche lo 0,6% di Noi Moderati. Si assiste poi a un piccolo incremento del centrosinistra, che passa dal 26,2% al 26,4%. Non è però merito del Pd, che, anzi, lascia sul terreno un decimale e rimane poco sopra al 20%, al 20,1%. È una percentuale sui cui è da mese e da cui sembra non volersi schiodare, anzi secondo altri istituti è ormai scesa al di sotto.

Crescono invece sia Alleanza Verdi Sinistra che +Europa, che ora sono rispettivamente al 3,6% e al 2,7% Il Terzo Polo nel complesso arretra. Perdono un decimale ciascuno sia Azione, ora al 3,8%, che Italia Viva, ora al 2,6%, ma è in discesa anche Italexit, al 2,4%. Il Movimento 5 Stelle, infine, guadagna uno 0,1% e sale al 15,9%

Sondaggi elettorali Lab21.01. I sondaggi elettorali di Lab21.01 hanno anche chiesto agli italiani quali siano le priorità del Governo Meloni secondo loro. Le previsioni sono che si occupino di lavoro, ovvero dei salari troppo bassi, per il 22,3%, o di inflazione, per il 21,9%. Non a caso il salario minimo infiamma da qualche mese il dibattito politico.

Dopo viene l’immigrazione clandestina, per il 21,9%, e a distanza sicurezza, sanità, scuola e tutela dell’ambiente. Questi sembrano in realtà più i desiderata dei cittadini che le previsioni dell’effettiva strategia autunnale del Governo Meloni, ma certo quest’ultimo non potrà ignorare quali sono i problemi più sentiti dall’opinione pubblica in questo momento di rallentamento dell’economia.